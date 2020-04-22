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В московском регионе число сделок со складами упало в два раза

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В столичном регионе в I квартала 2020 года общий объем сделок на складском рынке составил 172 000 квадратных метров, это в два раза меньше, чем год назад, сообщила компания JLL.

Экономический кризис

Структура спроса значительно изменилась. Доля сектора e-commerce среди всего объема купленных и проданных площадей выросла со средних за последние три года 10% до 54% в I квартале 2020 года, что является историческим максимумом. Рост доли онлайн-ритейла объясняется как большим объемом спроса со стороны этого сектора в I квартале, так и сравнительно небольшим объемом сделок на рынке в целом за январь-март, отмечают аналитики.

"Мы видим, что нынешняя социально-экономическая ситуация уже стала дополнительным стимулом к развитию сектора e-commerce, прежде всего онлайн-ритейлеров, которые смогли оперативно предложить свои платформы и инфраструктуру более уязвимым сегментам: дистрибьюторам и офлайн-ритейлу. В ближайшей перспективе развитие получит и формат внутригородской логистики: фулфилмент и доставка "последней мили". Эта тенденция продолжится в течение следующих нескольких лет", - считает руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL Евгений Бумагин.

По его словам, еще одной особенностью минувшего квартала стало увеличение доли краткосрочной аренды. Если ранее на такие сделки приходилось около 10% спроса, то сейчас почти половина площадей арендованы на период до года. "В основном такие запросы приходят от онлайн-ритейлеров, которые стремятся в сжатые сроки удовлетворить резко возросший спрос. Заключение долгосрочных договоров сдерживается общей макроэкономической неопределенностью", - отметил эксперт.

Аналитики JLL прогнозируют, что спрос на склады в Московском регионе в 2020 году сократится минимум на треть и составит 0,9-1 млн кв.м.

Москва Московская область JLL коронавирус

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