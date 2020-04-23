"Татнефть" признала независимым директором старожила в совете директоров

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Татнефти" 20 апреля признал Рене Штайнера независимым членом совета, несмотря на формальные критерии его связанности с компанией. Об этом сообщила пресс-служба "Татнефти".

Штайнер заседает в совете с 2013 года.

"В связи с тем, что в июне 2020 года срок замещения Штайнером должности члена совета директоров компании составит более 7 лет, один из формальных критериев независимости - связанность с эмитентом - не соответствует критериям независимости кандидатов в совет директоров компании", - говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем "Татнефть" считает, что Штайнер соответствует всем остальным критериям независимости, установленных правилами "Московской биржи" , а анализ его работы в совете директоров показывает, что он добросовестно исполняет свои обязанности.

"За 2019/2020 корпоративный год проведено 11 очных заседаний и 3 заочных заседания совета директоров, принял участие во всех заседаниях, при этом он выражает особые мнения и запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам. Анализ голосования Штайнера при решении вопросов повестки дня заседаний также указывает на то, что все решения Штайнера направлены на соблюдение интересов компании. На заседаниях совета директоров и комитетов по аудиту и кадрам и вознаграждениям совета директоров принимает активное участие в обсуждении вопросов повестки дня, принимает решения в соответствии с долгосрочными интересами компании и всех ее акционеров", - говорится в пояснении "Татнефти".

"На основании изложенного совет директоров полагает, что связанность Штайнера с компанией носит формальный характер, и придерживается мнения, что многолетний опыт работы, высокая профессиональная подготовка и личная ответственность Штайнера позволяют ему принимать объективные решения, независимые от влияния любых иных лиц, отвечающие в полной мере интересам компании и ее акционеров", - отмечается в сообщении.

В заседании совета, где рассматривался этот вопрос, участвовали 13 человек из 15. Решение было принято единогласно, сам Штайнер от голосования воздержался.

В совет директоров "Татнефти", помимо Штайнера, входят: президент Татарстана Рустам Минниханов, глава "Татнефти" Наиль Маганов, министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин, консультант президента Татарстана по разработке нефтяных и нефтегазодобывающих месторождений Ренат Муслимов, помощник президента Татарстана Ринат Сабиров, генеральный директор "Связинвестнефтехима" Валерий Сорокин, министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Хамаев, помощник президента Татарстана по вопросам нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов, главный геолог "Татнефти" Раис Хисамов, первый заместитель генерального директора по разведке и добыче нефти и газа Рустам Халимов, начальник НГДУ "Лениногорскнефть" Рафаиль Нурмухаметов, заместитель гендиректора по стратегическому развитию компании Нурислам Сюбаев.

В совете есть еще два независимых директора: управляющий директор G Petroconsulting Ltd Ласло Гереч, управляющий партнер BVM Capital Partners Ltd. Юрий Левин.