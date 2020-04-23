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Основную долю прибыли в банковском секторе РФ в марте обеспечили 3 крупных банка

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российский банковский сектор в марте заработал около 190 млрд рублей чистой прибыли, однако львиная доля этой суммы (около 163 млрд рублей) пришлась на три крупных банка, в то время как остальные кредитные организации получили только 27 млрд рублей прибыли, говорится в обзоре ЦБ РФ.

Положительный финансовый результат за месяц показали 254 банка, на которые приходилось 79% активов сектора. Высокий результат у отдельных кредитных организаций связан в том числе с валютной переоценкой на фоне снижения курса рубля, указал ЦБ.

Балансовый капитал сектора увеличился за март примерно на 160 млрд рублей, до 10 трлн рублей. Рост происходил за счет заработанной прибыли и вливаний капитала на сумму 38 млрд рублей, за вычетом 91 млрд рублей убытков от переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, и выплат дивидендов некоторыми банками (в основном с иностранным участием) на 13 млрд рублей.

ЦБ РФ

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