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Аргентина просрочила выплату процентов по долгу и вплотную приблизилась к дефолту

Аргентина просрочила выплату процентов по долгу и вплотную приблизилась к дефолту
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Аргентины отказалось выплатить в срок - 22 апреля - проценты по трем выпускам гособлигаций в иностранной валюте на общую сумму около $500 млн.

Министерство экономики страны заявило, что намерено использовать 30-дневный льготный период уплаты процентов, продолжая, при этом, переговоры с иностранными кредиторами о реструктуризации долга.

Таким образом, уже в следующем месяце Аргентина может объявить об очередном дефолте, пишет The Wall Street Journal.

Решение аргентинских властей было ожидаемым, учитывая, что на прошлой неделе министр экономики Мартин Гусман представил план реструктуризации госдолга страны, который, по его оценкам, должен снизить долговую нагрузку Аргентины более чем на $40 млрд.

Предложения кредиторам

Предложение правительства, направленное держателям госбумаг, предусматривает отсрочку выплаты процентов по долгу до 2023 года и основной суммы долга до 2026 года при списании 62% купонных выплат на общую сумму $38 млрд и 5,4% суммы основного долга на $3,6 млрд.

Три группы, представляющие значительную долю держателей аргентинских облигаций, отклонили предложение властей о реструктуризации, посчитав, что на плечи иностранных кредиторов ложится непропорционально крупная нагрузка по корректировке госдолга страны. Многие из небольших инвесторов также не приняли предложение властей Аргентины.

Гусман заявил, что отказ кредиторов был ожидаемым и вызван их желанием надавить на правительство и получить более выгодные условия в рамках реструктуризации долга.

Однако, по его словам, Аргентина уже "фактически находится в состоянии дефолта", не имея возможности привлекать средства на финансовых рынках.

Предложить держателям облигаций более выгодные условия "было бы безответственным, и мы не будем этого делать", сказал Гусман в ходе выступления на радиостанции El Destape.

Хроника 27 января – 23 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Аргентина

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