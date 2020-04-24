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Рынки акций Азии снижаются на новостях о провале испытаний препарата от COVID-19

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном снижаются на фоне сообщений о провале клинических испытаний экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции, разработанного американской биотехнологической компанией Gilead Sciences.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 08:18 по Москве опустился на 1,17%. Акции телекоммуникационной SoftBank Group дешевеют на 1,2%, автопроизводителя Toyota Motor - на 0,5%. Стоимость производителя электроники Sony снижается на 0,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:24 по Москве снизился на 0,73%, гонконгский Hang Seng - на 0,51%. Котировки нефтяной CNOOC повышаются на 1,1% на торгах в Гонконге. Стоимость AAC Technologies Holdings растет на 0,6%, HSBC Holdings - на 0,5%.

ЭкономикаРынок акций США слабо изменился после новостей о провале испытаний препарата от коронавирусаРынок акций США слабо изменился после новостей о провале испытаний препарата от коронавирусаЧитать подробнее

В то же время производитель компонентов для мобильных устройств Sunny Optical теряет в цене 1,7%. Южнокорейский KOSPI к 08:20 по московскому времени потерял 1,25%.

Акции автопроизводителя Kia Motors дешевеют на 3,1%. Чистая прибыль компании в первом квартале упала на 59%, до 265,97 млрд южнокорейских вон ($215,6 млн), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Kia Motors отметили падение продаж на мировых рынках, особенно в Китае, на фоне пандемии коронавируса. Компания предупредила, что во втором квартале показатели могут ухудшиться.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:21 по Москве поднялся на 0,55%. Капитализация горнодобывающей BHP увеличилась на 1,9%, Rio Tinto - на 1,4%.

Неудачные испытания препарата против коронавируса

Газета The Financial Times сообщила со ссылкой на черновой документ, случайно опубликованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), что проведенные в Китае клинические исследования противовирусного препарата ремдесивир (remdesivir,) который рассматривался как возможное лекарство от COVID-19, показали, что он не улучшает состояния заболевшего и не уменьшает содержания патогенных микроорганизмов в крови пациента. Кроме того, у препарата выявили серьезные побочные эффекты, из-за которых несколько испытуемых были вынуждены прекратить прием.

ВОЗ заявила, что документ был опубликован на сайте организации по ошибке и затем удален. Gilead сообщила, что результаты клинических испытаний не являются окончательными, отметив "некорректность характеристик исследования", которые содержатся в публикации.

"Инвесторы продолжат следить за развитием ситуации вокруг COVID-19 после неудачи клинических испытаний препарата от вируса. Тем временем США приняли новые стимулирующие меры, а цены на нефть продолжают постепенно расти", - отмечают аналитики ING Пракаша Сакпала и Николаса Мапа, которых цитирует Associated Press.

Накануне, 23 апреля, цена на июньский фьючерс WTI подскочила почти на 20%, контракт Brent на июнь прибавил в цене около 5%.

Между тем рост потребительских цен в Японии в марте остался на уровне 0,4% в годовом выражении, как и в феврале, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Это минимальный уровень с октября 2019 года.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Банком Японии) в феврале составил 0,4% в годовом выражении по сравнению с 0,6% месяцем ранее. Это совпало с ожиданиями аналитиков, свидетельствуют данные Trading Economics.

Хроника коронавируса. Апрель.

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