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Основной акционер "Соллерса" заявил, что крупные банки "выключили режим выдачи денег"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Соллерс" испытывает дефицит оборотных средств в условиях, когда крупные банки "выключили режим выдачи денег", закрыли лимиты, сообщил основной акционер компании Вадим Швецов во время совещания с участием президента РФ Владимира Путина по мерам поддержки автопрома.

"Наша потребность в оборотных средствах составляет 3,5 млрд руб. на предстоящий май. Очевидно, что мы не рассчитываем сейчас на поступление денег от розничных продаж, и надеялись, что мы переживем этот период за счет свободных банковских лимитов. Оказалось, что зря надеялись. Вынужден констатировать, что крупные банки перешли в режим приема денег и полностью выключили режим выдачи денег", - сказал Швецов.

"В частности, в марте мы погасили 2,5 млрд руб. Промсвязьбанку и до сих пор не можем открыть новый лимит, а этот лимит шел на факторинг наших поставщиков. А поставщикам банки закрыли все лимиты, потому что они (поставщики - ИФ) маленькие, и, конечно, им сложнее взять деньги и получить ликвидность, чем нам", - констатировал основной акционер "Соллерса".

"В мае мы должны будем погасить больше 1 млрд руб. ВТБ, и нас уже предупредили, что банк не планирует нам возобновлять директ-лимит. Один лишь Сбербанк одобрил на днях небольшой лимит - 400 млн руб,, но уже уведомил нас, что деньги выдаст, только когда будет решен вопрос программы поддержки автопрома", - добавил Швецов.

"Соллерс" объединяет ООО "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), ОАО "Заволжский моторный завод". Компания имеет в России СП с Isuzu в Ульяновске, японской Mazda на Дальнем Востоке и американской Ford в Татарстане, где производятся легкие коммерческие грузовики Ford Transit.

Хроника 27 января – 24 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Соллерс Вадим Швецов Владимир Путин

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