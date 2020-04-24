Путин увидел на фоне кризиса, что ЦБ не зря годами занимался оздоровлением банковского сектора

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Банковский сектор в России подошел к сегодняшним испытаниям уверено, так как ЦБ проводил правильную политику оздоровления сектора, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу в ходе совещания по мерам поддержки автопрома.

"В целом банковский сектор подошел к сегодняшним испытаниям достаточно уверенно. Кстати говоря, между прочим скажу, что это в значительной степени заслуга ЦБ, который занимался все предыдущие годы оздоровлением банковской системы страны", - сказал Путин напомнив, что политику ЦБ. много критиковали.

"Вот сейчас мы понимаем, что ЦБ проводил правильную политику оздоравливая финансовый сектор, который в современных условиях, в условиях, когда мы столкнулись с таким серьезным кризисом, демонстрирует хорошее состояние, но это хорошее состояние банковского сектора и их заделы должны быть эффективно использованы для того, чтобы поддержать экономику в целом", - подчеркнул президент.