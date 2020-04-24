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Рубль укрепился к доллару и евро на заявлении Набиуллиной о ключевой ставке

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российский рубль укрепился к доллару и евро на Московской бирже в пятницу днем на заявлении главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятор видит потенциал снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) в 2020 году.

К 15:43 по Москве курс доллара на торгах Московской биржи составлял 74,28 руб./$1, что на 24,5 копейки ниже уровня до заявления. Евро опустился до 80,25 руб./EUR1 (-24 копейки к этому уровню).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль позитивно отреагировал на возможность усиления стимулирующей политики со стороны ЦБ РФ в 2020 году в условиях сильного ухудшения экономической ситуации в России из-за эпидемии коронавируса.

"Мы все практически видим потенциал смягчения денежно-кредитной политики. Вопрос - как быстро и когда использовать этот потенциал. И считаем, что действительно есть потенциал снижения ставки, в том числе на уровне 100 базисных пунктов. Но во многом это будет зависеть от ситуации", - сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, потенциал смягчения в большей степени сработает, "когда мы будем выходить из периода ограничительных мер". "В основном предприятия многие закрыты, люди сидят дома, и стимулировать сейчас спрос, когда в основном работают ограничения на уровне предложения, - это может быть менее эффективно, чем стимулировать спрос уже на выходе из периода ограничительных мер. Но то, что спрос нужно стимулировать, - это безусловно. Мы ожидаем серьезного падения спроса", - сообщила глава ЦБ.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина МосБиржа

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