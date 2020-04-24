Набиуллина заявила о потенциале снижения ставки на 100 б.п. в 2020 году

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ видит потенциал снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) в 2020 году, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мы все практически видим потенциал смягчения денежно-кредитной политики. Вопрос - как быстро и когда использовать этот потенциал. И считаем, что действительно есть потенциал снижения ставки, в том числе на уровне 100 базисных пунктов. Но во многом это будет зависеть от ситуации", - сказала Набиуллина.

По ее словам, потенциал смягчения в большей степени сработает, "когда мы будем выходить из периода ограничительных мер". "В основном предприятия многие закрыты, люди сидят дома, и стимулировать сейчас спрос, когда в основном работают ограничения на уровне предложения, - это может быть менее эффективно, чем стимулировать спрос уже на выходе из периода ограничительных мер. Но то, что спрос нужно стимулировать - это безусловно. Мы ожидаем серьезного падения спроса", - сообщила глава ЦБ.

Набиуллина также заявила, что в основе сегодняшнего решения ЦБ снизить ключевую ставку на 50 б.п, до 5,5% годовых "лежит кардинальный пересмотр нашего взгляда на развитие экономики и динамику инфляции на ближайшие три года".

"С момента прошлого заседания совета директоров по ставке прошло три события, определивших, наш взгляд, ситуацию. Все они, главным образом, связаны с распространением пандемии коронавируса", - отметила председатель Банка России.

Она пояснила, что, во-первых, это значительный спад в мировой экономике. Во-вторых, это еще один раунд существенного снижения цен на нефть, несмотря на новую сделку ОПЕК+. В-третьих, это введение ограничительных мер в России: в результате большое количество предприятий не работает или перевели сотрудников на дистанционный режим, многие граждане находятся в режиме самоизоляции.

"В связи со всеми изменениями мы полностью пересмотрели наш экономический прогноз. И решение, которое мы сегодня приняли, базировалось именно на прогнозе, а не на той последней статистке, которую мы получаем. Статистика все еще отражает ситуацию месячной давности, и она недостаточно информативна с точки зрения оценки будущих трендов", - сказала Набиуллина.

"При построении прогноза мы скорее ориентировались на опережающие индикаторы ситуации в экономике, такие как данные о потреблении электричества, финансовых потоках, расходах населения, а также на опыт других стран, где пандемия начала развиваться раньше", - заявила глава регулятора.