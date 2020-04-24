Нерезиденты за неделю купили валюты на 66 млрд рублей, а ОФЗ - на 51 млрд рублей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Продолжающаяся пандемия коронавируса и существенное снижение котировок нефти на мировых площадках оказали умеренно негативное воздействие на российские финансовые рынки в период с 17 по 23 апреля, говорится в бюллетене Банка России "Финансовый пульс".

"Несмотря на увеличение нерезидентами и дочерними иностранными банками покупок валюты на внутреннем рынке, наблюдались возвращение иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, оживление первичных размещений на рынке корпоративных облигаций и рост индекса акций МосБиржи", - отмечают в ЦБ РФ.

Так, нерезиденты и дочерние иностранные банки купили на внутреннем рынке валюту на сумму, эквивалентную 66 млрд рублей, что превышает показатель за предыдущую неделю в два раза.

При этом нерезиденты активно покупали и ОФЗ. Объем их вложений на счетах иностранных депозитариев в НРД вырос на 51,3 млрд рублей, а доля на 23 апреля составила 31,0%. На фоне возросшего спроса со стороны нерезидентов доходности ОФЗ снизились по всей длине кривой (в среднем на 50 базисных пункта), отмечает ЦБ РФ.

Минфин России успешно разместил на аукционе в среду пятилетний выпуск ОФЗ с фиксированным купоном на общую сумму 86,7 млрд рублей (второй аукцион по размещению бумаг с переменным купонным доходом признан несостоявшимся). Спрос на бумаги предъявили как локальные инвесторы, так и нерезиденты, доля которых в объеме размещения составила 46,1%. Размещение ОФЗ-ПД прошло без премии к вторичным торгам. С учетом предыдущих аукционов Минфин России в апреле привлек 34,3% (205,6 млрд рублей) от запланированного на второй квартал объема.

Также ЦБ РФ отмечает, что с 17 по 23 апреля состоялись первые за последний месяц крупные успешные размещения корпоративных облигаций (совокупно на сумму в 66 млрд рублей). Неттопродажи корпоративных облигаций со стороны нерезидентов на "Московской бирже" остались на невысоком уровне (1,4 млрд рублей).

Нетто-продажи нерезидентов на биржевом рынке акций сократились в 5 раз и составили 3,2 млрд рублей.