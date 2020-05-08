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Поставки бензина на внутренний рынок растут вторую неделю при снижении производства

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Данные ЦДУ ТЭК свидетельствуют о второй неделе роста еженедельных поставок бензина на внутренний рынок. Ранее объемы поставок бензина на внутренний рынок снижались почти весь апрель.

Согласно сайту ЦДУ ТЭК, отгрузки бензина 29 апреля - 5 мая выросли на 3% по сравнению данными неделей ранее - до 422 тыс. тонн, отгрузка дизельного топлива снизилась на 0,8% - до 640 тыс. тонн.

Рост поставок на внутренний рынок начался на неделе 22-28 апреля - на 4%, до 414 тыс. тонн.

Ранее весь апрель поставки бензинов на внутренний рынок падали: по данным на 21 апреля - на 7,6% (до 405 тыс. тонн), 14 апреля - на 21% (до 438 тыс. тон), на 7 апреля - на 11,6% (до 554 тыс. тонн).

Для сравнения, в марте еженедельные поставки бензинов на внутренний рынок стабильно держались выше 610 тыс. тонн, в феврале и январе - в районе 600 тыс. тонн.

В то же время ЦДУ ТЭК констатирует продолжение снижения производства бензина: 29 апреля - 5 мая производство составило 516 тыс. тонн, что на 5% меньше, чем неделей ранее. Снижение производства дизельного топлива составило 1,2%, до 1,306 млн тонн.

Также снижаются запасы нефтепродуктов: 29 апреля - 5 мая остатки бензина снизились на 6%, до 1,584 млн тонн, дизельного топлива - на 3,5%, до 2,331 млн тонн.

Производство и поставки нефтепродуктов на внутренний рынок РФ падали весь апрель в связи со снижением спроса на топливо в стране из-за ограничений по коронавирусу.

ЦДУ ТЭК

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