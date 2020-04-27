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Мишустин пообещал доступ к госпомощи компаниям с долгами по налогам в пределах 3000 рублей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Компании с техническими задолженностями по налогам и сборам в пределах 3000 рублей смогут получить доступ к госпомощи виде субсидий на зарплаты сотрудникам. Это пообещал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Таким образом, по его словам, правительство хочет исключить очередной барьер на пути добросовестных предпринимателей к господдержке.

Он подписал постановление правительства, которое утверждает правила безвозмездной помощи предпринимателям из перечня пострадавших отраслей на выплату зарплат и решения других неотложных задач.

"Напомню, средства компаниям будут предоставляться из расчета один МРОТ на каждого сотрудника, и получатели такой поддержки должны максимально сохранить рабочие места на уровне не менее 90%", - сказал Мишустин.

Безвозмездную госсподдержку малым и средним предприятиям на выплаты зарплат в апреле и мае поручил предоставить президент Владимир Путин. Он предложил доплачивать компаниям по 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц.

Михаил Мишустин правительство коронавирус

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