Мишустин поручил ФСО выяснить на местах, получают ли граждане выделенную помощь

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной службе охраны (ФСО) проводить экспресс-исследования в регионах, чтобы выяснить, получают ли граждане и компании обещанные в связи с эпидемией льготы и меру господдержки. О результатах ФСО должна ежемесячно докладывать в правительство.

Министерству экономического развития он поручил каждый четверг направлять в правительство сводную информацию по фактическому доведению до граждан и организаций федеральных льгот и мер поддержки в период эпидемии.

Департамент контроля правительства премьер обязал постоянно проверять, как идет доведение этих мер поддержки, и сверять эти данные с информацией, предоставленной Минэкономразвития и ФСО. О своих выводах департамент будет докладывать премьеру не реже двух раз в месяц, говорится в поручениях Мишустина.

Премьер потребовал от руководителей министерств и регионов лично контролировать и еженедельно докладывать о том, как доводится до граждан и компаний эта поддержка. Он заявил это на аседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Людям нужны не громкие заявления, а прямая финансовая помощь. Ускориться нужно всем, и особенно на региональном уровне", - заявил он.

По словам премьера, начал действовать второй пакет мер поддержки, на его реализацию уже выделены сотни миллиардов рублей.

"Важно, чтобы эти серьезные средства как можно быстрее доходили до конкретных адресатов: семей с детьми, безработных, малых и средних предприятий", - заявил премьер.