ЦБ РФ предложил переложить на банки оплату страхования рисков по ипотеке

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Банк России разработал концепцию, в соответствии с которой предлагается освободить граждан от ипотечного страхования за свой счет, присущего ипотеке, говорится в сообщении регулятора.

Сейчас при получении ипотечного кредита стоимость добровольного страхования рисков ущерба и утраты имущества, а также страхования жизни и здоровья заемщика включаются в тело кредита. Такие расходы "не всегда попадают в расчет полной стоимости кредита, что дополнительно затрудняет оценку заемщиком всех затрат на ипотеку, а также выбор кредитора и кредитного продукта", отмечается в сообщении.

Концепция предполагает, что такая страховка останется необходимой, однако ее оплату предлагается переложить на сами банки. "Банк не будет иметь права требовать уплаты или возмещения страховой премии с заемщика, а также заключения иного договора страхования", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

По ожиданиям регулятора, переложение расходов по страхованию при выдаче ипотеке на банки-кредиторы приведет к снижению издержек на их заключение.

"Так, банк-кредитор, будучи более сильной стороной в переговорах со страховщиком, чем гражданин, сможет получить более выгодные условия и снизить расходы на страхование, в том числе за счет эффекта масштаба. А страхование за счет банка приведет к большей прозрачности условий сделки для граждан: не будет расходов и комиссий по страхованию, не заложенных в полную стоимость кредита", - говорится в сообщении Банка России.

Банк-кредитор сможет выдавать ипотеку только при наличии у него полиса ипотечного страхования имущества, заложенного по договору об ипотеке, и полиса страхования жизни и здоровья заемщика. Отсутствие у банка-кредитора действующего полиса страхования, покрывающего минимальный перечень рисков, при наступлении страхового события из минимального перечня ведет к списанию банком-кредитором полной суммы долга с заемщика.

Банк не имеет права обуславливать выдачу и условия выдачи ипотечного кредита, условия кредитного договора фактом наличия у заемщика или заключения заемщиком какого-либо договора страхования.

Как следует из текста концепции, страховая сумма по договорам ипотечного страхования определяется равной размеру обеспеченного ипотекой обязательства на конец каждого отчетного периода, определенного договором об ипотеке. При выдаче ипотеки банк будет обязан предоставить клиенту все договоры страхования, сопутствующие указанному договору об ипотеке.

При наступлении страхового случая выплата, полученная банком по договору страхования, направляется в счет исполнения обязательств заемщика. В случае банкротства страховщика, с которым банк заключил договоры ипотечного страхования, банк имеет право заключить новые договоры страхования в другой организации.

Секьюритизация ипотечного кредита банком-кредитором не снимает с него обязанности по осуществлению страхования при ипотеке. Секьюритизация не изменяет указанные выше правила. Для владельца ипотечной облигации, обеспеченной соответствующим ипотечным кредитом, наступление страхового случая будет означать факт частичной или полной предоплаты по кредиту.

В концепции, в частности, приведен примерный минимальный перечень рисков, которые могут включаться в договор ипотечного страхования. К примеру, к ним относятся риски утраты и повреждения жилья в результате пожара, взрыва, затопления, стихийных бедствий, кражи, грабежа, разбоя, умышленного уничтожения имущества третьими лицами. Исключениями могут являться: атомный взрыв, военные действия, умышленные действия страхователя (выгодоприобретателя), состояние алкогольного и прочего опьянения, повлекшего за собой наступление страхового случая, изъятие и другие действия по распоряжению государственных органов.

Регулятор планирует в ближайшее время обсудить данную концепцию с банковским и страховым сообществами.