ДОМ.РФ направит 150 млрд рублей на выкуп квартир у застройщиков

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ДОМ.РФ направит на выкуп квартир у застройщиков для поддержки строительной отрасли 150 млрд рублей, сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"Предполагается, что ДОМ.РФ сможет напрямую выкупать у застройщиков квартиры в домах, относящихся к стандартному жилью, с условием, что дома должны быть введены до 30 июня 2021 года. По оценкам компании, может быть выкуплено до 3 миллионов квадратных метров", - говорится в сообщении.

ДОМ.РФ привлечет 150 млрд рублей собственных средств, 50 млрд из которых будут обеспечены госгарантиями, предоставленными Минфином.

"Прежде всего, выкуп квартир у застройщиков в текущих условиях станет дополнительной поддержкой тех игроков рынка, которые не могут обеспечить планируемые темпы реализации из-за сложившейся экономической ситуации, когда спрос может снизиться из-за пандемии коронавируса", - отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Он добавил, что эти меры также способствуют исполнению задач нацпроекта "Жилье и городская среда", поэтому ДОМ.РФ расширит программу на 100 млрд рублей.

"Мы направили в Минфин и Минстрой России проект постановления, и надеемся, что предложения будут учтены", - подчеркнул Мутко.

В ДОМ.РФ отметили, что для реализации программы в ближайшее время будет создан закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости. Минимальная сумма сделки между фондом и застройщиком составит 100 млн рублей.

Как сообщалось, 16 апреля президент РФ Владимир Путин поручил предоставить корпорации ДОМ.РФ государственные гарантии в сумме 50 млрд рублей для поддержки жилищного строительства и выкупа новых нераспроданных квартир комфорт-класса у застройщиков. Позже генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил, что выкупаться будет жилье, заполняемость продаж которого составляет от 40% до 80%. ДОМ.РФ намерен продавать выкупленные квартиры на открытом рынке, в том числе в рамках льготных программ.