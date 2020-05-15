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Правительство РФ не поддержало увеличение объема выкупа квартир у застройщиков

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российское правительство пока не поддержало предложение об увеличении суммы программы выкупа квартир у застройщиков до 150 млрд рублей, сообщил в пятницу заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

16 апреля президент РФ Владимир Путин поручил предоставить корпорации ДОМ.РФ государственные гарантии в сумме 50 млрд рублей для поддержки жилищного строительства и выкупа новых нераспроданных квартир комфорт-класса у застройщиков. Позже в ДОМ.РФ сообщили, что намерены увеличить объем выкупа квартир и выделить 150 млрд рублей.

"Мы направили свое предложение по программе в правительство на прошлой неделе, где предполагалось увеличение объема выкупа в три раза - до 150 млрд рублей. К сожалению, на сегодняшний день предложения пока не были поддержаны. Текущие параметры предполагают объем выкупа 50 млрд рублей, в том объеме, который озвучил президент, и в дальнейшем, по отдельному решению правительства, этот объем может быть увеличен", - сказал Белоусов в ходе онлайн-конференции "Коммерсанта".

Он добавил, что в настоящее время правление ДОМ.РФ обсуждает вопрос о запуске программы в текущих параметрах.

Ранее сообщалось, что программа предполагает выкуп жилья, заполняемость продаж которого составляет от 40% до 80%. ДОМ.РФ намерен продавать выкупленные квартиры на открытом рынке, в том числе в рамках льготных программ.

Никита Белоусов

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