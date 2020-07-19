Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:03Заразились
на 18.07В России 765 437+6 234В мире 14 055 299+250 003

ЦБ РФ выпустит серебряный рубль к 175-летию Русского географического общества

Также будет выпущена монета, посвященная городу Козельск

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Банк России 20 июля выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 1 рубль "175-летие Русского географического общества", говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

Монета изготовлена из сплава 925-й пробы и содержит 7,78 грамма серебра. Тираж - 5 тысяч штук.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение эмблемы Русского географического общества на фоне стилизованного изображения сети параллелей и меридианов Земли.

Также ЦБ РФ выпускает монету из недрагоценного металла номиналом 10 рублей из серии "Древние города России", посвященную городу Козельск (Калужская область). Ее тираж - 5 млн штук.

ЦБ РФ Русское географическое общество Козельск

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 18 июля

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Жириновский заявил, что врио хабаровского губернатора будет назначен в понедельник

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

На Байкале локализовали разлив топлива из поврежденного штормом судна

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Власти Хабаровска насчитали до 10 тыс. человек на митинге в поддержку Фургала

Пандемия коронавируса

В России отмечен самый низкий за 2,5 месяца суточный прирост случаев COVID-19

В России отмечен самый низкий за 2,5 месяца суточный прирост случаев COVID-19

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Что случилось этой ночью: суббота, 18 июля

Несанкционированный митинг в поддержку губернатора начался в Хабаровске

Несанкционированный митинг в поддержку губернатора начался в Хабаровске
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');