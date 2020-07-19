ЦБ РФ выпустит серебряный рубль к 175-летию Русского географического общества

Также будет выпущена монета, посвященная городу Козельск

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Банк России 20 июля выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 1 рубль "175-летие Русского географического общества", говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

Монета изготовлена из сплава 925-й пробы и содержит 7,78 грамма серебра. Тираж - 5 тысяч штук.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение эмблемы Русского географического общества на фоне стилизованного изображения сети параллелей и меридианов Земли.

Также ЦБ РФ выпускает монету из недрагоценного металла номиналом 10 рублей из серии "Древние города России", посвященную городу Козельск (Калужская область). Ее тираж - 5 млн штук.