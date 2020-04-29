Треть регионов отказалась создавать программы страхования жилья от ЧС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В 25 регионах России отказались создавать программы страхования жилья от ЧС, решив, что это нецелесообразно или невозможно, сообщил Всероссийских союз страховщиков.

Из этих субъектов 13 сослались на то что и их бюджетах нет денег на софинансирование возмещения ущерба, причиненного жилью граждан.

Руководители пяти регионов заявивших о нецелесообразности разработки программ, считают, что для них низка вероятность возникновения ЧС. В еще некоторых субъектах хотят дождаться результатов работы программ в других регионах.

"ВСС осознает, что в настоящее время на бюджет РФ оказывается дополнительная и существенная нагрузка в связи с распространением коронавирусной инфекции. Вместе с тем, в данном случае речь идет не о прямом расходовании бюджетных средств, а об их резервировании, и при этом в случае причинения ущерба жилым помещениям граждан в результате чрезвычайной ситуации, расходы федерального и региональных бюджетов в отсутствие программ организации возмещения ущерба окажутся существенно больше, нежели расходы, осуществляемые при наличии таких программ", - заявил через пресс-службу президент ВСС Игорь Юргенс.

В союзе считают, что такая реакция регионов означает, что нужно их нужно дополнительно стимулировать создавать программы страхования жилья от ЧС.

ВСС попросил главу Минфина Антона Силуанова поручить проработать вопросы, вопросов, связанные со стимулированием органов исполнительной власти по разработке и реализации таких программ, с софинансированием регионов при возмещении ущерба, причиненного жилью, с использованием механизма добровольного страхования, а также о довести соответствующую информацию до руководителей регионов.

По данным страховщиков, сейчас 17 регионов приступили к разработке программ страхования жилья от ЧС либо заявили о таком намерении. Это Краснодарский, Хабаровский, Приморский края, республика Башкортостан, а также Свердловская, Владимирская, Иркутская, Курганская, Курская, Ленинградская, Московская, Новгородская, Ростовская, Рязанская, Челябинская, Сахалинская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Закон о добровольном страховании жилья от ЧС вступил в силу с 4 августа 2019 года. Он имеет рамочный характер, суть должна раскрываться в региональных программах. Для территорий, страховщиков и потребителей участие в страховании жилья - дело добровольное. В том случае, если регион не пожелает разработать и принять программу, выплаты гражданам, потерявшим жилье при ЧС, будут производиться по ранее действующему порядку. По оценкам экспертов Минфина, они окажутся в среднем на 50% меньше, чем рассчитанные с учетом страхования.

Предполагается, что в пилотном режиме региональные программы страхования жилья от ЧС начнут реализовываться в 2020 году, а в рамках страны закон о страховании жилья, участие в котором добровольно для регионов и граждан, может заработать с 2021 года. Предполагается, что премия по страхованию жилья от ЧС для граждан в среднем составит 430 рублей в год. Региональные программы по страхованию жилья станут результатом договоренностей между региональными властями и страховщиками.