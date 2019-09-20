Минфин и ЦБ предложили создать единый фонд страхования от ЧС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Минфин и ЦБ РФ предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций, сообщила газета "Известия" со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенс.

"Предполагается собрать по всей стране по 150 рублей, которые будут отправляться в "один общий котел", 95% суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК). А оттуда средства будут направляться в регионы, где объявляется ЧС", - цитирует Юргенса газета. По его словам, идея находится на стадии обсуждения.

Итоговая сумма, отмечают "Известия", будет определяться субъектами и страховыми компаниями. Региональные программы могут частично финансироваться бюджетами и включать разные факторы рисков, от чего и будет зависеть конечная стоимость сбора. Аналитики прогнозируют ее увеличение до 250-300 рублей через два года.

Минфин напомнил, что страхование жилья в России является добровольным, но рассчитывают на высокую заинтересованность граждан в инициативе, не в последнюю очередь благодаря доступности по сравнению с коммерческими предложениями.

В ЦБ отметили необходимость информационной кампании.

"До населения должны быть доведены все аспекты страховых программ. Для эффективной реализации закона Банком России совместно с Минфином и страховыми организациями запланирована серия совещаний с администрациями ряда регионов", - уточнили в пресс-службе ЦБ.

В Госдуме прогнозируют, что регионы утвердят программы до ноября. ВСС уже определил 14 регионов, где можно протестировать страховые программы. Ими станут Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края. Администрации Московской и Ленинградской подтвердили газете, что утвердят программу до ноября, остальные не ответили на запрос "Известий".