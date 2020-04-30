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Трамп предрек "пару неудачных лет" американским энергетическим компаниям

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал в скором времени представить план по поддержке американских нефтегазовых компаний и предупредил, что в ближайшие годы у них все равно будут трудности.

"Будет пара плохих лет (в сфере энергетики - ИФ)", - сказал он на встрече в Белом доме с представителями бизнеса.

Экономический кризис

При этом Трамп отметил, что его администрация "скоро" представит план по поддержке компаний, работающих в сфере энергетики США.

"Нефть - это несущая стена мира", - заявил он, пояснив, что альтернативные источники энергии сейчас не в состоянии заменить углеводороды.

Министр финансов США Стивен Мнучин пояснил, что рассматривает разные варианты оказания помощи американскому нефтегазовому сектору. По его словам, Минфин работает по этому направлению вместе с министерством энергетики.

Мнучин отметил, что администрация США отлично справилась с задачей заполнения стратегического нефтяного запаса страны и теперь "выясняет, можно ли организовать хранение дополнительных сотен миллионов баррелей нефти".

"Наша задача - обеспечить национальную безопасность (в сфере энергетики - ИФ) и не допустить сокращение рабочих мест", - сказал министр.

США Дональд Трамп

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