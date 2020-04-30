Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
на 30.04В России 106 498+7 099В мире 3 193 886+77 488

Биржевые цены на бензины скорректировались вниз после 7 дней роста

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Цены на бензины на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг скорректировались вниз на 2-3% после 7 дней безостановочного роста, однако за эти семь торговых дней скачок биржевых цен на бензин составил 10-12%.

ЭкономикаСерьезного падения цен на бензин в России ждать не стоит. ОбзорСерьезного падения цен на бензин в России ждать не стоит. ОбзорЧитать подробнее

Согласно данным СПбМТСБ, рост цен на Аи-92 30 апреля по сравнению с 20 апреля (когда цены начали увеличиваться) составил 12%, на Аи-95 - порядка 10%. Летнее дизтопливо за этот же период подорожало незначительно - почти на 2%.

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армен Ханян отметил, что цены на бирже формируются под воздействием спроса и предложения. "Разовые колебания не могут говорить о каких-либо проблемах. Мы наблюдаем за ситуацией и анализируем происходящее ежедневно. Розничные цены стабильны", - сказал он.

Однако отраслевые эксперты отмечают, что нефтяные компании сократили планы суточных продаж почти в 2 раза (с 12,6 тыс. тонн - в апреле до 6,4 тыс. тонн - в мае), что может привести к дальнейшему росту биржевых цен на нефтепродукты.

Между тем, в четверг стало известно, что ФАС и Минэнерго подписали совместный приказ о временном снижение в два раза нормативов биржевых продаж нефтепродуктов. Как сообщалось, снижение нормативов биржевых продаж будет введено с 1 апреля по 30 июня.

Нормативы биржевых продаж снижены: бензина с 10% до 5% (от объема производства), дизтоплива с 6% до 3%, авиатоплива с 10% до 5%, мазута с 2% до 1%, сжиженных углеводородных газов (СУГ) - с 5% до 2,5%.

Ханян ранее пояснял "Интерфаксу", что эти меры продиктованы сложившейся текущей экономической ситуацией, снижением спроса на нефтепродукты и изменением мировой конъюнктуры нефтяной отрасли, в том числе на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

"Временное снижение нормативов продаж позволит стабилизировать ситуацию и обеспечить баланс спроса и предложения на рынках нефтепродуктов", - говорил он.

СПбМТСБ Петербург Армен Ханян ФАС

Новости по теме

Новости

ЕЦБ сохранил ключевые ставки

ЕЦБ сохранил ключевые ставки

Число заявок об убежище в Европе в марте сократилось на 43%

Основатель Superjob назвал сильно заниженным прогноз о росте безработицы до 6 млн человек

В Госдуму пожаловались на реализацию мер поддержки малого и среднего бизнеса

В Госдуму пожаловались на реализацию мер поддержки малого и среднего бизнеса

USM Алишера Усманова приобретет 100% "ИКС Холдинга"

USM Алишера Усманова приобретет 100% "ИКС Холдинга"

Норвегия впервые за последние 18 лет сократит добычу нефти

"Яндекс" решил снести гостиницу "Корстон" и построить офис такой же высоты

Нефть продолжила дорожать на признаках восстановления спроса

"Мосбиржа" назвала условие прекращения торгов фьючерсами на WTI в день исполнения

"Газпром" согласился исправить счета за газ для PGNiG после решения суда

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');