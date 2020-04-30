Биржевые цены на бензины скорректировались вниз после 7 дней роста

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Цены на бензины на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг скорректировались вниз на 2-3% после 7 дней безостановочного роста, однако за эти семь торговых дней скачок биржевых цен на бензин составил 10-12%.

Согласно данным СПбМТСБ, рост цен на Аи-92 30 апреля по сравнению с 20 апреля (когда цены начали увеличиваться) составил 12%, на Аи-95 - порядка 10%. Летнее дизтопливо за этот же период подорожало незначительно - почти на 2%.

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армен Ханян отметил, что цены на бирже формируются под воздействием спроса и предложения. "Разовые колебания не могут говорить о каких-либо проблемах. Мы наблюдаем за ситуацией и анализируем происходящее ежедневно. Розничные цены стабильны", - сказал он.

Однако отраслевые эксперты отмечают, что нефтяные компании сократили планы суточных продаж почти в 2 раза (с 12,6 тыс. тонн - в апреле до 6,4 тыс. тонн - в мае), что может привести к дальнейшему росту биржевых цен на нефтепродукты.

Между тем, в четверг стало известно, что ФАС и Минэнерго подписали совместный приказ о временном снижение в два раза нормативов биржевых продаж нефтепродуктов. Как сообщалось, снижение нормативов биржевых продаж будет введено с 1 апреля по 30 июня.

Нормативы биржевых продаж снижены: бензина с 10% до 5% (от объема производства), дизтоплива с 6% до 3%, авиатоплива с 10% до 5%, мазута с 2% до 1%, сжиженных углеводородных газов (СУГ) - с 5% до 2,5%.

Ханян ранее пояснял "Интерфаксу", что эти меры продиктованы сложившейся текущей экономической ситуацией, снижением спроса на нефтепродукты и изменением мировой конъюнктуры нефтяной отрасли, в том числе на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

"Временное снижение нормативов продаж позволит стабилизировать ситуацию и обеспечить баланс спроса и предложения на рынках нефтепродуктов", - говорил он.