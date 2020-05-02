Добыча газа в России уменьшилась на 8% за четыре месяца 2020 года

В апреле падение составило 14,3%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Объем добычи газа в России в январе-апреле 2020 года уменьшился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 240,55 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.

В апреле в РФ было произведено 55,14 млрд куб. м газа (падение на 14,3% относительно того же месяца прошлого года).

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в январе-апреле 2020 года добыли 171,46 млрд куб. м газа (38,31 млрд куб. м газа - в апреле).

Крупнейшая независимая газовая компания - "НОВАТЭК" - за четыре месяца текущего года произвела 23,8 млрд куб. м (в апреле - 5,72 млрд куб. м). Операторы СРП с начала года добыли 10,52 млрд куб. м (2,55 млрд куб. м).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" в январе-апреле 2020 года добыли НК "Роснефть" - 14,97 млрд куб. м (в апреле - 3,66 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 7,46 млрд куб. м (1,87 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 7,26 млрд куб. м (1,81 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 3,18 млрд куб. м (764,35 млн куб. м), "РуссНефть" - 829,95 млн куб. м (196,35 млн куб. м), "Славнефть" - 313,75 млн куб. м (78,76 млн куб. м), "Татнефть" - 302,03 млн куб. м (70,06 млн куб. м), "Башнефть" - 225,34 млн куб. м (55,81 млн куб. м).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".