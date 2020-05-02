Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 01.05В России 114 431+7 933В мире 3 343 777+86 931

Добыча газа в России уменьшилась на 8% за четыре месяца 2020 года

В апреле падение составило 14,3%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Объем добычи газа в России в январе-апреле 2020 года уменьшился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 240,55 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.

В апреле в РФ было произведено 55,14 млрд куб. м газа (падение на 14,3% относительно того же месяца прошлого года).

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в январе-апреле 2020 года добыли 171,46 млрд куб. м газа (38,31 млрд куб. м газа - в апреле).

Крупнейшая независимая газовая компания - "НОВАТЭК" - за четыре месяца текущего года произвела 23,8 млрд куб. м (в апреле - 5,72 млрд куб. м). Операторы СРП с начала года добыли 10,52 млрд куб. м (2,55 млрд куб. м).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" в январе-апреле 2020 года добыли НК "Роснефть" - 14,97 млрд куб. м (в апреле - 3,66 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 7,46 млрд куб. м (1,87 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 7,26 млрд куб. м (1,81 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 3,18 млрд куб. м (764,35 млн куб. м), "РуссНефть" - 829,95 млн куб. м (196,35 млн куб. м), "Славнефть" - 313,75 млн куб. м (78,76 млн куб. м), "Татнефть" - 302,03 млн куб. м (70,06 млн куб. м), "Башнефть" - 225,34 млн куб. м (55,81 млн куб. м).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Газ

Новости

Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Банкам запретили брать комиссию за переводы через СБП до 100 тыс. руб.

Экспортная пошлина на нефть в России понизилась

Экспортная пошлина на нефть в России понизилась

S&P сочла резервы Москвы достаточными для компенсации выпадающих из-за COVID-19 доходов

Минэкономразвития впервые задержало публикацию доклада с ежемесячной оценкой ВВП

"Детский мир" отложит выплату дивидендов за 2019 год до нормализации бизнеса

Сбербанк снизит ставки по ипотеке в среднем на 0,5 п.п. с 6 мая

Сбербанк снизит ставки по ипотеке в среднем на 0,5 п.п. с 6 мая

Руководители "Шереметьево" отказались от 60% вознаграждения

Экономический кризис

Лагард предрекла европейской экономике беспрецедентный спад из-за коронавируса

ЕЦБ сохранил ключевые ставки

ЕЦБ сохранил ключевые ставки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');