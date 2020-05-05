WSJ узнала о мерах Эр-Рияда по поддержке экономики в условиях обвала цен на нефть

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии принимают беспрецедентные меры, чтобы поддержать экономику страны в условиях кризиса, вызванного обвалом цен на нефть, а также пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, пишет The Wall Street Journal.

Снижение нефтяных доходов, а также рост расходов, вероятно, потребуют от страны использования $32 млрд из ее валютных резервов в этом году, а также заимствования средств на долговых рынках, отмечают эксперты. Кроме того, наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду Бен Сальману, вероятно, придется свернуть некоторые из своих проектов или сократить их масштаб.

Власти страны пообещали, что помогут частному бизнесу, работа которого остановилась из-за локдауна, с выплатой зарплат сотрудникам, а также продолжат платить зарплаты госслужащим. Бизнес получит отсрочку по выплатам налога с продаж, акцизов и налога на прибыль.

Кроме того, Центробанк Саудовской Аравии предлагает ликвидность банкам, чтобы дать им возможность реструктуризировать кредиты и предложить заемщикам отсрочку по уплате кредитов.

Среди других мер поддержки, введенных саудовскими властями - отмена сборов с компаний за наем экспатов и снижение цен на коммунальные услуги.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Саудовской Аравии в этом году сократится на 2,3%. В то же время дефицит бюджета страны, как ожидается, подскочит почти до 13% ВВП.

Саудовское правительство ранее уже подняло потолок показателя отношения долга к ВВП до 50% с 30%. Валютные резервы страны в марте упали на рекордные $24 млрд - до $479 млрд.

Количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в Саудовской Аравии составляет 24,079 тыс., 169 человек скончались.