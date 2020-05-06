Том Круз и НАСА займутся съемками фильма в космосе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Голливудский актер Том Круз ведет переговоры с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства о съемках фильма в космосе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу НАСА Джима Брайденстайна.

Сам Брайденстайн написал в своем твиттере, что в НАСА очень воодушевлены перспективой поработать с Крузом над фильмом на борту МКС.

"Необходимо, чтобы популярные медиа вдохновляли новое поколение инженеров и ученых, которые смогут претворить в жизнь амбициозные планы НАСА", - написал он.

Should be a lot of fun! — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

Как отмечает The Guardian, руководитель НАСА других подробностей не привел, но на его твит ответил основатель Tesla and SpaceX Илон Маск, который написал, что "это будет очень круто".

Ранее портал Deadline сообщал, что Круз работает с Маском над созданием первого в истории фильма, снятого в космосе.