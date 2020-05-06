Volvo отзовет в РФ почти 10 тысяч автомобилей

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российское подразделение шведского автопроизводителя Volvo (ООО "Вольво Карс") отзывает в РФ 9 837 машин для проверки программного обеспечения системы экстренного торможения. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзываются машины моделей S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60, XC90, изготовленные в 2019-2020 гг.

"Автоматическая система экстренного торможения (AEB) - часть системы поддержки водителя IntelliSafe - может не всегда срабатывать из-за проблемы с программным обеспечением. В экстренной ситуации, когда водитель может оказаться невнимательным или не будет реагировать на приближающиеся препятствия, система AEB иногда может не срабатывать, что может увеличивать опасность столкновения", - поясняет Росстандарт причину отзыва, указывая, что описанные возможные неполадки не влияют на действие стандартной системы торможения и других функций автомобиля.

На машинах будет проверено и при необходимости бесплатно обновлено программное обеспечение.

Уполномоченные дилеры ООО "Вольво Карс" письмом или по телефону проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости доставить машину для бесплатного ремонта в ближайший дилерский центр.

Автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения дилера, определить, подпадает ли их машина под отзыв. Для этого нужно сопоставить ее VIN-код с прилагаемым перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.