Ажиотажный спрос на лимоны вывел их в лидеры по росту цен в апреле

В целом рост цен на продукты питания в апреле ускорился почти вдвое по сравнению с мартом - до 1,9%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Ажиотажный спрос на лимоны, которые многие на фоне слухов приняли за "лекарство" от коронавируса, вывел продукт в лидеры по росту цен на продовольственном рынке РФ в апреле.

Как сообщил Росстат в четверг, в апреле по сравнению с мартом лимоны стали дороже в 2,5 раза. Существенно подорожала и другая плодоовощная продукция. Так, репчатый лук - на 49,9%, чеснок - на 25,7%, капуста белокочанная и морковь - на 17,1%, картофель - на 16%, свекла - на 10,7%, яблоки - на 8,8%, апельсины - на 8,4%. В то же время цены на огурцы снизились на 20,6%, на помидоры - на 10,3%.

В целом темпы роста цен на плодоовощную продукцию в апреле ускорились до 7,9% с 2,5% в марте и оказали существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары, отмечает ведомство.

В апреле заметно подорожала и гречневая крупа - на 12% против 6,2% в марте. Рост цен на 15% и более отмечен в 27 регионах, самый значительный - в Северной Осетии (на 35,7%) и в Пензенской области (на 26,3%).

В целом крупы и бобовые в апреле подорожали на 6,8% против 2,9% в марте. Так, шлифованный рис стал дороже на 6,1%, горох и фасоль - на 2,9%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 2,4%, манная крупа - на 2,3%, овсяная и перловая крупы - на 1,8%, пшено - на 1,6%.

Заметный рост цен отмечен и на яйца - на 7,8% (на 2,2% в марте). Причем в 30 регионах он составил 10% и выше. Наибольшие темпы роста отмечены в Ненецком автономном округе (на 17,3%) и Рязанской области (на 17,1%). В то же время в Мордовии цены на яйца снизились на 9,3%, Крыму - на 1,9%, Севастополе - на 1,4%, Якутии - на 0,8%.

По данным Росстата, сахар в апреле подорожал на 7,1%. Но темпы роста существенно замедлились по сравнение с мартом, когда цены повысились на 13,5%. Рост цен отмечен в 83 регионах, из них в 19 - на 10% и более. Так, в Самарской области он составил 16,1%, в Удмуртии - 14%.

Темпы роста цен на макаронные изделия немного замедлились - до 2,2% с 2,4% в марте.

Росстат также сообщил, что мясо кур и пшеничная мука в апреле подорожали на 3,2%. В целом цены на мясо, включая мясо птицы, в апреле выросли на 1,4% против 1,1% в марте.

Молоко и молочная продукции в апреле подорожали на 0,5% (0,6% в марте), рыба и морепродукты - на 0,7%. (0,3%), хлеб и хлебобулочные изделия - на 0,5% (0,5%), подсолнечное масло - на 1% (1%), сливочное масло - на 0,5% (0,9%).

В целом рост цен на продукты питания в апреле ускорился до 1,9% с 1% в марте.

Алкогольные напитки в апреле подорожали на 0,4% против 0,5% в марте.