ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов

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Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - ФАС не исключает, что резкий рост цен на лимоны может быть результатом картельного сговора, и планирует провести соответствующие проверки. Аналогичные проверки проводятся и на рынке сахара.

"Рост цен на лимоны был вызван сокращением поставок и повышением цен иностранными компаниями. Вместе с тем, у антимонопольного органа есть основания полагать, что столь значительный рост цен на лимоны был обусловлен не только этими причинами", - говорится в сообщении ведомства.

Служба дала поручения территориальным органам о проведении проверок на предмет выявления картельных соглашений на рынке лимонов. "Проведена профилактическая работа - совещание с крупными торговыми сетями по мерам снижения цен на лимоны. Снижение цен ожидается в первой половине мая", - сообщает ФАС.

Как сообщил Росстат в четверг, в апреле по сравнению с мартом цены на лимоны в РФ повысились в 2,5 раза. Это стало самыми высокими темпами роста цен на рынке продовольствия.

Сахар

ФАС также сообщает, что проводит расследование по признакам картельного сговора и на товарном рынке сахара, поскольку считает, что объективных экономических причин для роста цен на сахар нет. "Рынок сахара профицитен и не должен зависеть от изменения курса валют", - говорится в сообщении.

Цены на сахар в апреле повысились на 7,1%, сообщил ранее Росстат.

Картофель, лук, морковь

Комментируя данные Росстата о ценах на другие виды продовольствия, ФАС отмечает, что в настоящее время действительно наблюдается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе, картофель, лук, морковь.

Рост цен на лук (в апреле на 49,9%, по данным Росстата) связан с исчерпанием запасов отечественной продукции и поступлением в продажу импортной продукции. "Сезонный рост цен достигает своего максимума к концу мая - началу июня и держится на протяжении 4-5 недель. Далее, в связи с поступлением в продажу лука нового урожая, цены на репчатый лук снижаются, достигая своего минимума к концу сентября", - сообщает ФАС.

Средняя цена на репчатый лук в РФ, установившаяся на конец апреля 2020 года, составляла 44,15 рубля за 1 кг, что на 12,9% выше, чем в аналогичный период 2019 года (39,9 рубля). "Такой рост цен можно объяснить изменением цены закупки, так как в указанный период в Российскую Федерацию поступает импортная плодоовощная продукция, цена которой возросла из-за курса валют", - поясняет ФАС.

Комментируя цены на гречку, антимонопольное ведомство отмечает, что "кратковременный пиковый рост цен на крупу был обусловлен ажиотажным спросом в марте текущего года". В настоящее время ФАС и ее территориальные органы проводят серию проверок по подозрению в картеле поставщиков и производителей гречневой крупы. Кроме того, служба вместе с органами прокуратуры проводит мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу.

"При выявлении признаков ценовых сговоров мы проводим внеплановые проверки как оптовых поставщиков, так и производителей, и если картели на этих рынках будут доказаны, виновных ждет административный штраф в размере до 15% от годовой выручки, а руководителям грозит уголовная ответственность", - заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев, процитированный в пресс-релизе.

Хлеб

Статс-секретарь - заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский сообщил, что возбуждены дела о картеле поставщиков хлеба в Забайкалье, дело о координации цен на хлеб Татарстане, привлечен к административной ответственности директор крупнейшей торговой сети в Красноярске, выданы предостережения руководителю "Руспродсоюза", директору ТД "Нижегородский масложировой комбинат" в связи с их публичными заявлениями о необходимости повышения цен. Президенту Российского союза мукомольных и крупяных предприятий указано на недопустимость заявлений о предстоящем дефиците на рынке муки.

Прокуроры вынесли предостережения о недопустимости нарушений закона руководителям ООО "Ершовский элеватор", ООО "Мистраль Трейдинг" и ряда других компаний, добавил Цариковский.