Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:57Заразились
на 08.05В России 187 859+10 699В мире 3 845 718+90 377

Московская биржа внезапно приостановила торги на фондовом рынке

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Московская биржа сообщила, что торги на фондовом рынке приостановлены с 12:08 по московскому времени, и извинилась.

"Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - сообщила компания.

Позднее биржа сообщила, что торги на фондовом рынке возобновятся с 12:50. Торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок.

Проблемы в торговой системе биржи участники рынка стали отмечать около 11:57 по московскому времени.

До этого сбои в торгах на фондовом рынке были три года назад.

16 января 2017 года примерно в 14:30 специалисты "Московской биржи" выявили некорректную работу программного обеспечения, отвечающего за формирование таблицы заявок одного из режимов торгов репо. Это могло привести к ошибкам при приеме заявок от участников торгов и в других режимах торгов фондового рынка. В связи с этим биржа приняла решение остановить торги на фондовом рынке с 14:34, чтобы скорректировать параметры таблицы заявок и избежать возможного негативного воздействия на клиринговые функции системы. Торги были возобновлены в 15:20 того же дня. Остальные рынки биржи (валютный, срочный и товарный) работали в штатном режиме.

На других рынках "Мосбиржи" также случались сбои: 13 сентября 2019 года биржа временно приостановила торги на срочном рынке с 18:20 из-за невозможности подключить часть участников. Биржа возобновила торги с 19:00 после окончания вечерней клиринговой сессии.

На валютном рынке приостановка вечерней торговой сессии была 31 июля 2018 года. Она была связана с нарушением штатной работы серверов доступа. Биржа приняла решение приостановить торги, а после устранения ошибки - примерно через час торги были возобновлены.

Московская биржа Москва

Новости

Владивосток оказался лидером по увольнениям из-за коронавируса

Владивосток оказался лидером по увольнениям из-за коронавируса
Экономический кризис

Аналитики предрекли инфраструктурному сектору в РФ потерю 818 млрд руб. из-за пандемии

Аналитики предрекли инфраструктурному сектору в РФ потерю 818 млрд руб. из-за пандемии

Глава Крыма назвал невозможным прием туристов из других регионов в этом году

Квартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%

Квартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%

COVID-19 выявили у 120 сотрудников ВТБ

Железная дорога попросила помощи и не только. Обобщение

Железная дорога попросила помощи и не только. Обобщение

КС Молдавии аннулировал соглашение о российском кредите на 200 млн евро

ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов

ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов

Пивовары попросили включить их в список системообразующих

Пивовары попросили включить их в список системообразующих

Рост цен на медикаменты в РФ в апреле в четыре раза превысил общую инфляцию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');