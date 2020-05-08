Московская биржа внезапно приостановила торги на фондовом рынке

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Московская биржа сообщила, что торги на фондовом рынке приостановлены с 12:08 по московскому времени, и извинилась.

"Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - сообщила компания.

Позднее биржа сообщила, что торги на фондовом рынке возобновятся с 12:50. Торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок.

Проблемы в торговой системе биржи участники рынка стали отмечать около 11:57 по московскому времени.

До этого сбои в торгах на фондовом рынке были три года назад.

16 января 2017 года примерно в 14:30 специалисты "Московской биржи" выявили некорректную работу программного обеспечения, отвечающего за формирование таблицы заявок одного из режимов торгов репо. Это могло привести к ошибкам при приеме заявок от участников торгов и в других режимах торгов фондового рынка. В связи с этим биржа приняла решение остановить торги на фондовом рынке с 14:34, чтобы скорректировать параметры таблицы заявок и избежать возможного негативного воздействия на клиринговые функции системы. Торги были возобновлены в 15:20 того же дня. Остальные рынки биржи (валютный, срочный и товарный) работали в штатном режиме.

На других рынках "Мосбиржи" также случались сбои: 13 сентября 2019 года биржа временно приостановила торги на срочном рынке с 18:20 из-за невозможности подключить часть участников. Биржа возобновила торги с 19:00 после окончания вечерней клиринговой сессии.

На валютном рынке приостановка вечерней торговой сессии была 31 июля 2018 года. Она была связана с нарушением штатной работы серверов доступа. Биржа приняла решение приостановить торги, а после устранения ошибки - примерно через час торги были возобновлены.