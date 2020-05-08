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Названа причина остановки торгов на Московской бирже

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.

Позднее пресс-служба компании уточнила, что возникла программная ошибка в работе серверов доступа торгово-клиринговой системы фондового рынка и большинство участников утратили возможность подключаться к торгам.

Торги остановили с 12:08, они будут возобновлены в 12:50.

Проблемы в торговой системе участники рынка стали отмечать уже около 11:57 по московскому времени.

В 12.30 мск торговая система фондового рынка стала доступна для снятия заявок. В 12:50 торги возобновили, как и было обещано. В соответствии с правилами торгов, перед возобновлением торгов участникам предоставляется 15 минут для снятия ранее выставленных заявок.

Москва Московская биржа

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