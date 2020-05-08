Пенсионные средства НПФ в I квартале сократились на 1,5% из-за рыночной конъюнктуры

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Негативные рыночные факторы в январе-марте 2020 года повлияли на инвестиционные портфели НПФ значительно меньше, чем на финансовые рынки в целом: пенсионные накопления уменьшились за квартал на 1,3%, до 2,822 трлн рублей, а пенсионные резервы - на 2%, до 1,386 трлн рублей, говорится в сообщении Банка России.

Всего же пенсионные средства НПФ в первом квартале снизились на 1,5%, до 4,208 трлн рублей.

Незначительное по сравнению с ситуацией на рынках снижение инвестиционных портфелей НПФ связано с преобладанием в них долговых инструментов (корпоративных облигаций и ОФЗ), 27,8% которых не зависят от рыночной волатильности, так как оцениваются по амортизированной стоимости.

Пенсионные накопления

В структуре пенсионных накоплений самыми существенными изменениями стали снижение стоимости акций - на 14,4%, до 151,8 млрд рублей, и рост объема сделок обратного репо (продажа ценной бумаги с обязательством обратного выкупа) - на 21,7%, до 165,8 млрд рублей.

"Стоимость акций снизилась в первую очередь из-за отрицательной динамики рынков, но были и точечные продажи акций: из-за волатильности фонды переложили часть накоплений в менее рискованные инструменты - в частности, в долговые бумаги, в том числе в рамках сделок репо", - поясняют аналитики ЦБ РФ.

В структуре вложений пенсионных накоплений по-прежнему преобладают корпоративные облигации (52%, или 1,468 трлн рублей) и государственные ценные бумаги (29,9%, или 844 млрд рублей). Доля вложений в депозиты и денежные средства на счетах сократилась с 5% до 4,4%.

Инвестиции в реальный сектор экономики составили 1,05 трлн рублей пенсионных накоплений, что по-прежнему составляет наибольшую часть (37,2%) портфеля, хотя стоимость этих инвестиций за первые три месяца года снизилась на 3,5%. Доля вложений в финансовый сектор незначительно выросла - с 27% до 27,1%, а в госсектор - с 35% до 35,7%.

Пенсионные резервы

В портфелях пенсионных резервов за квартал заметнее всего снизилась стоимость ОФЗ - на 13,7%, до 156,9 млрд рублей, в первую очередь из-за погашения выпуска, присутствующего в портфелях большинства фондов.

Стоимость акций в портфеле пенсионных резервов сократилась менее значительно, чем в пенсионных накоплениях, - на 3,6%, до 153,8 млрд рублей: на фоне рыночной "просадки" фонды в первом квартале нарастили позиции в акциях в портфеле пенсионных резервов. Кроме того, НПФ в условиях волатильности увеличили инвестиции пенсионных резервов в корпоративные облигации: их стоимость выросла на 2,4%, до 644 млрд рублей, они остаются основным объектом вложений пенсионных резервов (46,5% портфеля). Доля вложений в депозиты и денежные средства на счетах сократилась с 6,9% до 6,2%.

Доля вложений в финансовый сектор снизилась с 48,8% до 47,7%, в госсектор - с 17,7% до 17,3%, в реальный сектор - выросла с 33,5% до 35%.

Регуляторные послабления

Ранее Банк России предоставил НПФ ряд регуляторных послаблений, однако в течение марта-апреля фонды не воспользовались самым существенным из них - возможностью учитывать долговые ценные бумаги по стоимости по состоянию на 1 марта 2020 года. В зависимости от ситуации на рынках некоторые фонды не исключают использования этой возможности в дальнейшем - до 30 сентября 2020 года, отмечает ЦБ РФ.

При этом 10 из 44 фондов воспользовались возможностью увеличить сроки проведения стресс-тестирования с 10 до 20 дней, а еще ряд НПФ - отсрочками по сдаче в Банк России отчетности (по некоторым формам срок был перенесен до 30 июня).

"В условиях пандемии фонды продолжают бесперебойно выплачивать пенсии, причем в большинство НПФ клиенты обращаются за назначением пенсий дистанционно", - говорится в сообщении регулятора.

На финансовом рынке на конец 2019 года работало 47 НПФ. В начале апреля 2020 года их число сократилось до 44 за счет присоединения НПФ "Согласие", "Образование" и "Социальное развитие" к НПФ "Эволюция".