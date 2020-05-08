Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:22Заразились
на 08.05В России 187 859+10 699В мире 3 845 718+90 377

Пенсионные средства НПФ в I квартале сократились на 1,5% из-за рыночной конъюнктуры

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Негативные рыночные факторы в январе-марте 2020 года повлияли на инвестиционные портфели НПФ значительно меньше, чем на финансовые рынки в целом: пенсионные накопления уменьшились за квартал на 1,3%, до 2,822 трлн рублей, а пенсионные резервы - на 2%, до 1,386 трлн рублей, говорится в сообщении Банка России.

Всего же пенсионные средства НПФ в первом квартале снизились на 1,5%, до 4,208 трлн рублей.

Незначительное по сравнению с ситуацией на рынках снижение инвестиционных портфелей НПФ связано с преобладанием в них долговых инструментов (корпоративных облигаций и ОФЗ), 27,8% которых не зависят от рыночной волатильности, так как оцениваются по амортизированной стоимости.

Пенсионные накопления

В структуре пенсионных накоплений самыми существенными изменениями стали снижение стоимости акций - на 14,4%, до 151,8 млрд рублей, и рост объема сделок обратного репо (продажа ценной бумаги с обязательством обратного выкупа) - на 21,7%, до 165,8 млрд рублей.

"Стоимость акций снизилась в первую очередь из-за отрицательной динамики рынков, но были и точечные продажи акций: из-за волатильности фонды переложили часть накоплений в менее рискованные инструменты - в частности, в долговые бумаги, в том числе в рамках сделок репо", - поясняют аналитики ЦБ РФ.

В структуре вложений пенсионных накоплений по-прежнему преобладают корпоративные облигации (52%, или 1,468 трлн рублей) и государственные ценные бумаги (29,9%, или 844 млрд рублей). Доля вложений в депозиты и денежные средства на счетах сократилась с 5% до 4,4%.

Инвестиции в реальный сектор экономики составили 1,05 трлн рублей пенсионных накоплений, что по-прежнему составляет наибольшую часть (37,2%) портфеля, хотя стоимость этих инвестиций за первые три месяца года снизилась на 3,5%. Доля вложений в финансовый сектор незначительно выросла - с 27% до 27,1%, а в госсектор - с 35% до 35,7%.

Пенсионные резервы

В портфелях пенсионных резервов за квартал заметнее всего снизилась стоимость ОФЗ - на 13,7%, до 156,9 млрд рублей, в первую очередь из-за погашения выпуска, присутствующего в портфелях большинства фондов.

Стоимость акций в портфеле пенсионных резервов сократилась менее значительно, чем в пенсионных накоплениях, - на 3,6%, до 153,8 млрд рублей: на фоне рыночной "просадки" фонды в первом квартале нарастили позиции в акциях в портфеле пенсионных резервов. Кроме того, НПФ в условиях волатильности увеличили инвестиции пенсионных резервов в корпоративные облигации: их стоимость выросла на 2,4%, до 644 млрд рублей, они остаются основным объектом вложений пенсионных резервов (46,5% портфеля). Доля вложений в депозиты и денежные средства на счетах сократилась с 6,9% до 6,2%.

Доля вложений в финансовый сектор снизилась с 48,8% до 47,7%, в госсектор - с 17,7% до 17,3%, в реальный сектор - выросла с 33,5% до 35%.

Регуляторные послабления

Ранее Банк России предоставил НПФ ряд регуляторных послаблений, однако в течение марта-апреля фонды не воспользовались самым существенным из них - возможностью учитывать долговые ценные бумаги по стоимости по состоянию на 1 марта 2020 года. В зависимости от ситуации на рынках некоторые фонды не исключают использования этой возможности в дальнейшем - до 30 сентября 2020 года, отмечает ЦБ РФ.

При этом 10 из 44 фондов воспользовались возможностью увеличить сроки проведения стресс-тестирования с 10 до 20 дней, а еще ряд НПФ - отсрочками по сдаче в Банк России отчетности (по некоторым формам срок был перенесен до 30 июня).

"В условиях пандемии фонды продолжают бесперебойно выплачивать пенсии, причем в большинство НПФ клиенты обращаются за назначением пенсий дистанционно", - говорится в сообщении регулятора.

На финансовом рынке на конец 2019 года работало 47 НПФ. В начале апреля 2020 года их число сократилось до 44 за счет присоединения НПФ "Согласие", "Образование" и "Социальное развитие" к НПФ "Эволюция".

ЦБ РФ НПФ

Новости по теме

Новости

Банки реструктурировали кредиты МСБ на 343 млрд рублей

Названа причина остановки торгов на Московской бирже

Московская биржа внезапно приостановила торги на фондовом рынке

Владивосток оказался лидером по увольнениям из-за коронавируса

Владивосток оказался лидером по увольнениям из-за коронавируса
Экономический кризис

Аналитики предрекли инфраструктурному сектору в РФ потерю 818 млрд руб. из-за пандемии

Аналитики предрекли инфраструктурному сектору в РФ потерю 818 млрд руб. из-за пандемии

Глава Крыма назвал невозможным прием туристов из других регионов в этом году

Квартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%

Квартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%

COVID-19 выявили у 120 сотрудников ВТБ

Железная дорога попросила помощи и не только. Обобщение

Железная дорога попросила помощи и не только. Обобщение

КС Молдавии аннулировал соглашение о российском кредите на 200 млн евро

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');