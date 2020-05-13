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ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сразу на 6,2 п.п. ухудшил свой прогноз по динамике российской экономики в 2020 году. Теперь он ожидает ее сокращения на 4,5% против роста на 1,7% в предыдущей версии прогноза. Причинами названы последствия пандемии и ситуация на рынке нефти.

Экономический кризис

ЕБРР готовит прогноз лишь два раза в году, поэтому пересмотр оказался столь значительными - предыдущая версия была от ноября 2019 года, когда о коронавирусе никто еще и не слышал.

"Возобновление переговоров между партнерами по соглашению ОПЕК+ не привело к сокращению добычи в достаточной степени, чтобы поддержать цены на нефть, - отмечают в ЕБРР. - Экономика России все еще зависит от нефтяного дохода, падение цен на нефть имело для нее значительные последствия, особенно в контексте необходимости фискального стимулирования для смягчения влияния пандемии".

Аналитки ЕБРР считают, что ресурсы Фонда национального благосостояния смогут компенсировать бюджетный дефицит в течение ряда лет, а значительные золотовалютные ресурсы помогут преодолеть кризис.

Комментируя прогноз по росту российской экономики на 4% в 2021 году, в ЕБРР отмечают, что существуют значительные риски пересмотра этого прогноза, как в сторону его улучшения, так и в сторону ухудшения в зависимости от траектории цен на нефть и продолжительности мер ограничений в экономике из-за коронавируса.

Международный валютный фонд в середине апреля спрогнозировал снижение ВВП России в 2020 году на 5,5% с последующим отскоком на 3,5% в 2021 году. Банк России ожидает спада ВВП в 2020 году в интервале 4-6% с восстановительным ростом на 2,8-4,8% в 2021 году.

Хроника 27 января – 13 мая 2020 годаЭкономический кризис
ЕБРР коронавирус ОПЕК ФНБ Банк России МВФ

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