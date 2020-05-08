Банки реструктурировали кредиты МСБ на 343 млрд рублей

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российские банки реструктурировали кредиты малому и среднему бизнесу (МСБ) на 343 млрд рублей, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"К сегодняшнему дню было подано почти 94 тысячи заявок от малого и среднего бизнеса, из них 20 тысяч - после 22 апреля. Уровень одобрения заявок остается стабильным, где-то 75-77%, при этом мы видим, что банки отладили процедуры и стали быстрее рассматривать поступающие заявления. Всего реструктурировано кредитов малому и среднему бизнесу на 343 млрд рублей", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что российские граждане подали 1 млн 400 тыс. заявок на реструктуризацию, прирост с 22 апреля составил примерно 400 тысяч. "Самый высокий уровень одобрения заявок на "кредитные каникулы" по закону - по ипотеке, он составляет 80%. Ниже всего процент одобрения по автокредитам - около 20%", - сообщила глава ЦБ.