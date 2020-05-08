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Банк России решил, что будет достаточно проводить брифинги Набиуллиной раз в две недели

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава Банка России Эльвира Набиуллина изменит периодичность проведения пресс-конференций по текущей ситуации и вопросам стабилизационных мер, станет проводить их реже.

Набиуллина с апреля проводит еженедельные пресс-конференции, в ходе которых представляет видение регулятором текущей ситуации и рассказывает о реализации принятых и о планируемых мерах, направленных на снижение влияния пандемии.

"В последние недели изменения макроэкономической ситуации стали происходить не так быстро, мы сохраняем еженедельный выпуск "Финансового пульса" и мониторинга отраслевых финансовых потоков на данных платежных систем. Мы при этом перейдем к более редкому проведению регулярных пресс-конференций, следующая состоится через две недели - 22 мая", - заявила глава ЦБ в ходе онлайн пресс-конференции в пятницу.

Хроника 27 января – 08 мая 2020 годаЭкономический кризис
ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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