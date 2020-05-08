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ЦБ спрогнозировал замедление продовольственной инфляции после скачка в апреле

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Скачок цен на продукты в апреле был ожидаемым, в дальнейшем продовольственная инфляция будет замедляться, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Да, мы считаем, что это один из проинфляционных компонентов был - продовольственные цены. Но видим, что в целом дальше дезинфляционные факторы будут преобладать, и в том числе это скажется на продовольственной инфляции - она снизится", - сказала Набиуллина.

По ее словам, "очень большой рост" продовольственных цен в апреле был вполне естественным и ожидаемым в условиях повышенного спроса на такие товары.

"При этом на непродовольственные товары рост был значительно меньше, на услуги совсем небольшой - 0,1%. Да, мы считаем, что постепенно ситуация будет меняться. И, кстати, на апрельскую продовольственную инфляцию, конечно, повлияло и то, что это сезонное сокращение запасов овощей, фруктов, продовольствия плюс эффекты девальвации курса (рубля - ИФ), которые отразились на ценах на импортируемые продовольственные товары", - сказала Набиуллина.

Хроника 27 января – 08 мая 2020 годаЭкономический кризис
Эльвира Набиуллина ЦБ РФ

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