Продажи легковых машин в Китае снизились в апреле на 5,6%

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Китае в апреле текущего года объем розничных продаж легковых автомобилей сократился по сравнению с апрелем 2019 года на 5,6%, сообщила на брифинге Китайская ассоциация автопроизводителей.

Падение спроса обусловлено эпидемией коронавируса в стране в начале года.

Вместе с тем, как сообщил журналистам представитель ассоциации, в последнее время наблюдается тенденция к возобновлению роста продаж после того, как в стране уровень опасности распространения инфекции был определен как низкий.

По данным Госкомздрава КНР, в Китае за прошедшие сутки было выявлено 17 новых случаев COVID-19 и 12 бессимптомных больных. Из новых заболевших десять заразились внутри страны, пять - в Ухане, где впервые была зарегистрирована вспышка коронавируса в декабре прошлого года. Накануне в Ухане был подтвержден первый с 3 апреля случай заражения коронавирусом.