Российские производители сельхозтехники пожаловались на дискриминацию в Казахстане

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Ассоциация российских производителей сельскохозяйственной техники "Росспецмаш" пожаловалась в правительство на "дискриминационные условия" по поставкам техники в Казахстан. Как пишет "Коммерсантъ", они попросили помочь им добиться отмены этих условий.

По их словам, в Казахстане они, в отличие от производителей из дальнего зарубежья, недополучают субсидии и должны платить утильсбор.

Утильсбор в стрне ввели, чтобы стимулировать локализцию производства, объяснила изданию вице-президент "Агромашхолдинга KZ" Динара Шукижанова. Предполагалось, что тем, кто производит технику в Казахстане, сбор будет возмещаться. Однако сейчас сбор платят все производители, в том числе местные, кроме импортеров из дальнего зарубежья, названных высокоэффективными, рассказала она.

"Мы — казахстанские производители — считаем, что вся эта буча спровоцирована импортерами, неготовыми размещать производство на территории страны. Введение сбора отразилось бы на цене их техники",— сказала Шукижанова.

"Росспецмаш" также жалуется на несправедливое распределение субсидий. Так, для тракторов мощностью 90-130 лошадиных сил производства Казахстана, стран СНГ и КНР субсидии могут быть предоставлены на технику стоимостью не более 9,8 млн тенге, а для моделей из Азии, Европы, Америки - 13,2 млн тенге, поясняют в ЕЭК. Иностранная техника в итоге забирает большую часть субсидий, сказала Шукижанова.

В Минсельхозе Казахстана сообщили, что для сельхозтехники установлен норматив субсидирования — 25% от максимально допустимой стоимости независимо от страны производства. Лимиты по стоимости не позволяют поставщикам искусственно завышать цены. Разницу в размере возмещения в ведомстве объяснили "более высокой ценовой категорией моделей стран Азии, Европы и Америки по сравнению с техникой стран СНГ".

В российском Минпромторге газете сказали, что в феврале совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) поручал правительству Казахстана выравнять условия уплаты утильсбора для всех производителей сельхозтехники. В ЕЭК заявили, что такие поправки подготовлены и находятся на внутригосударственном согласовании. Поправки освободят от уплаты утильсбора только компании, локализовавшие производство. Сейчас от его уплаты освобождены AGCO, John Deere, Case New Holland и некоторые другие производители техники.

Казахстан сейчас - крупнейший экспортный рынок для российской сельхозтехники с объемом поставок около $180 млн в год.