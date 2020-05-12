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Эксперт рассказал о двух кризисных сценариях для российской интернет-экономики

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Рост российской интернет-экономики в 2020 году из-за пандемии коронавируса существенно снизится и составит от 6 до 10%, сообщил глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК, объединяет крупных игроков интернет-отрасли в РФ) Сергей Плуготаренко.

"К сожалению, мы вынуждены сообщить, что до конца года случится один из кризисных сценариев. Раньше интернет-экономика росла на десятки процентов в год. Мы постулируем, что в этом году рост составит либо до 6% - это самый кризисный сценарий, либо от 6 до 10%", - сказал Плуготаренко на пресс-конференции во вторник.

Он напомнил, что "по итогам 2019 года Рунет заработал почти 6,5 трлн рублей, что составляет более 5% ВВП России". "Понятно, что 2020 год - совершенно иной и все будет иначе", - добавил глава РАЭК.

"Но все-таки, заметьте, интернет растет - даже в этих кризисных условиях, когда виртуальное пространство сильно связано с офлайном, мы продолжаем расти", - подчеркнул Плуготаренко.

Он рассказал, что пандемия не могла не повлиять на потребительские особенности, фиксируется рост количества сайтов, видеоконференций, сервисов электронной коммерции, корпоративных и личных коммуникаций.

Хроника 27 января – 12 мая 2020 годаЭкономический кризис
Сергей Плуготаренко РАЭК Коронавирус

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