Аналитики ВШЭ спрогнозировали снижение ВВП РФ на протяжении четырех кварталов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российская экономика будет сокращаться на протяжении четырех кварталов подряд в годовом выражении, максимальный спад - почти 11% - будет во II квартале 2020 года, говорится в консенсус-прогнозе 28 экономистов, опрошенных с 6 по 12 мая институтом Центр развития НИУ "Высшая школа экономики".

По мнению аналитиков, годовой рост возобновится начиная со II квартала 2021 года, а восстановление докризисного уровня ожидается в середине 2022 года.

"Всего за один месяц, прошедший со времени предыдущего (внеочередного) опроса, консенсус-прогноз спада ВВП в 2020 году вырос с минус 2 до минус 4,3%. Ожидаемый восстановительный рост в 2021 году также увеличился с 2,3 до 3,0%, но нетрудно подсчитать, что раньше консенсус-прогноз предполагал, что по итогам 2021 года ВВП России вновь достигнет уровня 2019 года, тогда как теперь восстановление докризисного уровня переносится на середину 2022 года. При этом консенсус-прогнозы роста на более отдаленную перспективу практически не изменились. Это означает, что эксперты продолжают верить в то, что в долгосрочной перспективе Россия вряд ли может рассчитывать на темпы роста выше 2% в год", - говорится в обзоре по итогам консенсуса.

"Квартальные консенсус-прогнозы, рассчитанные на основе оценок 19 экспертов, указывают на то, что самый глубокий спад будет наблюдаться во втором квартале 2020 года (минус 10,7% к соответствующему кварталу предыдущего года); при этом диапазон оценок довольно широк - от минус 6% до минус 16,9%. Дальше темпы спада будут постепенно уменьшаться, однако первым кварталом заметного роста, согласно консенсус прогнозу, станет второй квартал следующего года, когда решающую роль сыграет эффект базы", - отмечается в докладе.

Согласно консенсусу ВШЭ, ВВП России во II квартале упадет на 10,7% в годовом сравнении, в III квартале снизится на 4,0%, в IV квартале - на 2,8%, в I квартале 2021 года - на 2,1%, во II квартале 2021 года подскочит на 8,1% (из-за низкой базы), в III квартале 2021 года вырастет на 3,6%, в IV квартале 2021 года - на 2,9%, в I квартале 2022 года - на 2,4%.

Консенсус-прогноз по динамике ВВП на весь 2020 год равняется минус 4,3% при среднегодовой цене на нефть марки Urals в $35 за баррель, по инфляции - на уровне 4,7%, курс доллара на конец 2020 года - 74,2 руб.

Консенсус по динамике ВВП на 2021 год предполагает рост на 3,0% при нефти в $44 за баррель, инфляции 3,8% и долларе на конец 2021 года - 72,2 руб.

В апреле 2020 года сводный опережающий индекс (СОИ), рассчитываемый Центром развития ВШЭ, обвалился до минус 16,1% - минимального значения со времени наиболее острой фазы кризиса 2008-2009 годов. "Главной причиной падения СОИ было радикальное сокращение новых заказов на производство промышленной продукции. Очевидно, что этот фактор затруднит выход из рецессии даже после смягчения карантинных мер, оформление новых заказов - процесс, неизбежно растянутый во времени", - отмечают эксперты ВШЭ.

Банк России теперь ожидает спада российского ВВП в 2020 году в интервале 4-6% с восстановительным ростом на 2,8-4,8% в 2021 году.