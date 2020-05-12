Российские индексы после негативного начала дня смогли выйти в плюс

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после пессимистичного начала дня из-за упавшей фондовой Азии на опасениях новой волны заражения коронавирусом COVID-19 смог выйти вечером в "плюс" по индексам за счет роста бумаг "Норникеля" и "ЛУКОЙЛа" на фоне подросшей нефти и стабилизации Европы.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2642,04 пункта (+0,02%), индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос до 1137,28 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 4,3%.

Доллар подешевел до 73,18 рубля (-0,22 рубля).

Подорожали рублевые акции "Норникеля" (+4,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Россетей" (+1,4% и +2,4% "префы"), "Мосбиржи" (+1%), "ФСК ЕЭС" (+0,9%), "РусГидро" (+0,9%), "Роснефти" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Башнефти" (+0,5% и +3,8% "префы"), "Газпрома" (+0,5%).

Подешевели бумаги "Магнита" (-2,4%), Сбербанка (-2,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-2,3%), "Северстали" (-2,1%), "Интер РАО" (-1,1%), "Газпром нефти" (-1,1%), "Ростелекома" (-0,9%), "Татнефти" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,8%), АФК "Система" (-0,5%), ВТБЬ (-0,5%), "Мобильных телесистем" (-0,5%).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рубль тяготел к укреплению на фоне роста нефти Brent, что сдерживало "быков" в акциях. В мире настроения на биржах также не отличались большим оптимизмом: инвесторы разрываются между надеждами, связанными с ослаблением карантинных мер и перезапуском экономик, и осторожностью по поводу пока еще крайне неутешительной макроэкономической статистики. Таким образом, любое восстановление рынков акций пока, вероятно, будет кратковременным. Нефть также не спешит раллировать выше, несмотря на планы Саудовской Аравии увеличить сокращение добычи еще на 1 млн б/с.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, поводом для слабости рынка утром во вторник послужили внешние новости, а именно опасения второй волны COVID-19. В китайском Ухане вновь зарегистрировано пять случаев коронавируса, в странах, которые смягчили карантинный режим, также наблюдается незначительный рост заболеваемости. Соответственно, крепнут ожидания, что выход из коронавирусного шока может затянуться, а с ним и восстановление спроса на товары российского экспорта.

Впрочем, поддержку оказала выросшая нефть на заявлениях ряда арабских стран по поводу дополнительного сокращения добычи в июне. Вниз тянули рынок бумаги металлургов, электроэнергетики и розничных сетей. В акциях "Норникеля" рост наблюдался на фоне дорожающего палладия, бумаги "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" реагировали на рост нефтяных цен. Спросом пользовались бумаги "Россетей" и "ФСК ЕЭС", как менее зависимые от розничных платежей за электроэнергию.

Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о сокращении капиталовложений в текущем году на 21%, что составляет около 200 млрд рублей. Подобный шаг является логичным в условиях низкого спроса на нефть и неопределенности с его восстановлением. Если мировая экономика не готова платить за дорогую нефть сегодня, то она заплатит за нее завтра, когда на рынке сформируется дефицит предложения. Пока этот дефицит пытаются создать искусственно: Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт объявили о дополнительном сокращении производства в июне на 1,18 млн б/с. Многое также будет определяться динамикой запасов в США и данными по добыче. К 1 мая добыча сократилась в США на 1,2 млн б/с от рекордного значения в 13,1 млн б/с в зимние месяцы.

Индекс потребительских цен CPI в США замедлил рост до 0,3% в апреле по сравнению с 1,5% в марте. Core CPI замедлился до 1,4%. Оба показателя упали больше, чем ожидалось, что не вызывает удивления на фоне резкого сокращения потребительской активности. Впрочем, для американского рынка это хорошая новость, так как увеличивает мотивацию ФРС по борьбе с кризисом количественными мерами. Низкая инфляция позволяет оправдывать масштабное стимулирование Федрезерва, считает Кочетков.

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на то, что президент РФ Владимир Путин в понедельник объявил, что с 12 мая в России завершается период "нерабочих" дней и что решение о продлении ограничений на работу в связи с COVID-19 остается за властями регионов. В Москве режим самоизоляции и "нерабочих" дней уже продлен до 31 мая. В период длинных выходных многие СМИ сообщали о том, что число смертей в Москве в апреле 2020 года на 1-2 тыс. превысило уровень марта и многолетний средний показатель.

На рынке акций преобладал умеренный пессимизм из-за плохих новостей на тему коронавируса, слабых макроэкономических данных и новой негативной риторики США и Китая. В последние три дня котировки нефти колебались в пределах 7%, а во вторник цена Brent сделала заявку на рост выше $30 за баррель. Давление на рынки во вторник оказала более слабая, чем ожидалось, китайская и японская макростатистика, ряд негативных сообщений о коронавирусе из разных стран, а также усиление напряженности в заявлениях официальных лиц США и Китая как на тему коронавируса, так и торговой войны.

Вечером во вторник будут объявлены планы полугодового пересмотра индексов MSCI. В среду в Японии выйдут данные по внешней торговле, а в Великобритании - по промышленному производству, торговому балансу и ВВП, отмечают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов вышли в небольшой "плюс" на фоне умеренных покупок за рубежом. Акции "Полиметалла" оказались под давлением после сообщений СМИ о выставлении на продажу 7 млн бумаг компании ее акционером, что составляет около 1,5% общего капитала.

Торги в США начались повышением трех основных индексов, индикатор S&P 500 остается выше отметки 2900 пунктов, но пока не дотягивает до апрельского максимума 2954 пункта. При отскоке индекса вниз от текущих отметок на рынке может сформироваться разворотная фигура "двойная вершина". Американский рынок во вторник далее отступил от пиков сессии под давлением банковских акций и призывов Трампа к отрицательным процентным ставкам. Представители ФРС, наоборот, высказываются против такого шага. Во вторник в Сенате пройдут слушания относительно возобновления экономической активности в стране.

На нефтяном рынке техническая картина не меняется - цены Brent остаются зажатыми в диапазоне $28,5-31,5 за баррель. В среду отчет за апрель представит ОПЕК, а Минэнерго США опубликует недельные данные по запасам. Индексы МосБиржи и РТС во вторник изменились несущественно и остались в рамках краткосрочных диапазонов 2600-2700 и 1100-1150 пунктов соответственно. Краткосрочная техническая картина изменится при выходе индикаторов за пределы указанных "боковиков". Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2570-2710 пунктов. Повлиять на динамику отдельных акций в РФ могут и итоги пересмотра индекса MSCI Russia, считает Кожухова.

Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite потерял также 0,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,5%) на опасениях второй волны коронавируса, в Европе динамика смешанная (индекс FTSE вырос на 0,9%, DAX и CAC 40 просели на 0,1-0,4%), топчется на месте Америка (индекс S&P 500 теряет менее 0,1%).

За сутки в административном центре китайской провинции Хубэй - городе Ухане, который считается эпицентром распространения COVID-19, выявлены пять новых случаев вызываемой коронавирусом пневмонии, сообщил в понедельник комитет здравоохранения провинции. В воскресенье было объявлено о первом с 3 апреля случае заболевания в городе, больной находится в тяжелом состоянии.

На нефтяном рынке цены растут после падения в понедельник, поддержку оказывают планы дополнительного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и некоторыми другими странами ОПЕК; цена Brent к 18:50 по московскому времени оказалась на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 8 мая. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $29,92 за баррель (+1% и -4,3% в понедельник), июньская цена WTI - $25,4 за баррель (+5,2% и -2,4% накануне).

Министерство энергетики Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+. Таким образом, по сравнению с апрелем снижение добычи Саудовской Аравией составит 4,8 млн б/с. Кроме того, Saudi Aramco поручено изыскать возможности по снижению нефтедобычи в мае ниже 8,492 млн б/с по договоренности с клиентами. Представитель министерства энергетики подчеркнул, что цель королевства - простимулировать другие страны-производители выполнять обязательства и обеспечить дополнительные сокращения для стабилизации мирового нефтяного рынка.

ОАЭ и Кувейт поддержали Саудовскую Аравию, также объявив о планах дополнительного снижения производства.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ОАО "GTL" (+13,9%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+7,4%), ПАО "Мультисистема" (+7,2%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (+5,7%), АДР Qiwi (+3,4%), бумаги "Соллерса" (+2,9%), "Мостотреста" (+1,6%).

Просели бумаги ПАО "Таттелеком" (-7,6%), ПАО "Фармсинтез" (-3,9%), ПАО "РБК" (-3,4%), "ОГК-2" (-3,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-3,2%), Polymetal (-2,5%, до 1465 рублей), "Селигдара" (-2,5%).

Агентство Bloomberg в понедельник вечером сообщило, что неназванный акционер Polymetal выставил на продажу 7 млн акций компании (около 1,5% капитала), единственным организатором сделки, проходящей в формате ускоренного формирования книги заявок, выступает Citi. Согласно условиям сделки, ориентир цены размещения составляет от 15,95 фунта стерлингов за акцию до рыночных котировок (16,58 фунта на закрытие торгов в понедельник). Если размещение пройдет по цене 15,95 фунта, дисконт к рынку составит 3,8%, а объем сделки - 111,7 млн фунтов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,766 млрд рублей (из них 12,823 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 8,499 млрд рублей - на бумаги "Норникеля").