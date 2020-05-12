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"Роснефть" сократит инвестиции до 750 млрд рублей в 2020 году

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - С учетом "драматического состояния" нефтяного рынка "Роснефти" придется оптимизировать часть капитальных затрат, в 2020 году они планируется в объеме 750 млрд рублей против 950 млрд рублей годом ранее. Об этом главный исполнительный директор компании Игорь Сечин рассказал президент Владимиру Путину, их беседу показала "Россия 24".

Экономический кризис

Путин спросил о состоянии "Роснефти" и попросил назвать наиболее важные проблемы отрасли и предложил сформулировать, как государству следует поддержать ее.

Сечин отметил, что "Роснефть" в прошлом году "имела значительные производственные и финансово-экономические результаты и стала крупнейшим налогоплательщиком, в том числе, сформировав на 18 процентов доходную часть бюджета".

"Деятельность "Роснефти" поддерживает нашу экосистему корпоративную в 2,5 миллиона человек, понятно, что это и подрядчики, и производители оборудования, сервисные компании. Инвестиционная программа составила порядка 950 млрд рублей в прошлом году", - сказал он.

"С учетом, скажем так, драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка и в связи с принятыми решениями о сокращении добычи нам придется, конечно, часть капитальных затрат оптимизировать. Мы постараемся сохранить нашу инвестпрограмму на уровне 750 млрд примерно", - подчеркнул Сечин.

"То есть вы хотите сократить на 200 миллиардов?", - уточнил президент.

"Примерно 200 миллиардов. В связи с сокращением добычи, Владимир Владимирович, нам придется принимать такие оптимизационные решения для того, чтобы сохранить финансово-экономическую стабильность для компании. Вместе с тем мы понимаем свою ответственность - самую главную ответственность - за сохранение здоровья наших сотрудников, людей, связанных с ними семей, людей. Компания для этого организовала 250 изоляторов в регионах работы, 68 обсерваторов, в которые заступает вахта перед работой. Мы увеличили межвахтовые сроки с 30 суток до 90, люди с пониманием относятся. И это приносит результаты", - рассказал Сечин.

"Все-таки 200 миллиардов сокращение капитальных затрат - это немало. Нам очень важно сохранить всю цепочку ваших подрядчиков и субподрядчиков, потому что ваши заказы обеспечивают работой большое количество предприятий промышленности", - заметил Путин.

Роснефть Игорь Сечин Владимир Путин коронавирус

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