"Роснефть" сократит инвестиции до 750 млрд рублей в 2020 году

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - С учетом "драматического состояния" нефтяного рынка "Роснефти" придется оптимизировать часть капитальных затрат, в 2020 году они планируется в объеме 750 млрд рублей против 950 млрд рублей годом ранее. Об этом главный исполнительный директор компании Игорь Сечин рассказал президент Владимиру Путину, их беседу показала "Россия 24".

Путин спросил о состоянии "Роснефти" и попросил назвать наиболее важные проблемы отрасли и предложил сформулировать, как государству следует поддержать ее.

Сечин отметил, что "Роснефть" в прошлом году "имела значительные производственные и финансово-экономические результаты и стала крупнейшим налогоплательщиком, в том числе, сформировав на 18 процентов доходную часть бюджета".

"Деятельность "Роснефти" поддерживает нашу экосистему корпоративную в 2,5 миллиона человек, понятно, что это и подрядчики, и производители оборудования, сервисные компании. Инвестиционная программа составила порядка 950 млрд рублей в прошлом году", - сказал он.

"С учетом, скажем так, драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка и в связи с принятыми решениями о сокращении добычи нам придется, конечно, часть капитальных затрат оптимизировать. Мы постараемся сохранить нашу инвестпрограмму на уровне 750 млрд примерно", - подчеркнул Сечин.

"То есть вы хотите сократить на 200 миллиардов?", - уточнил президент.

"Примерно 200 миллиардов. В связи с сокращением добычи, Владимир Владимирович, нам придется принимать такие оптимизационные решения для того, чтобы сохранить финансово-экономическую стабильность для компании. Вместе с тем мы понимаем свою ответственность - самую главную ответственность - за сохранение здоровья наших сотрудников, людей, связанных с ними семей, людей. Компания для этого организовала 250 изоляторов в регионах работы, 68 обсерваторов, в которые заступает вахта перед работой. Мы увеличили межвахтовые сроки с 30 суток до 90, люди с пониманием относятся. И это приносит результаты", - рассказал Сечин.

"Все-таки 200 миллиардов сокращение капитальных затрат - это немало. Нам очень важно сохранить всю цепочку ваших подрядчиков и субподрядчиков, потому что ваши заказы обеспечивают работой большое количество предприятий промышленности", - заметил Путин.