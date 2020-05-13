Сбербанк продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк России с 13 мая продлевает обслуживание карт, срок действия которых истек с марта 2020 года, говорится в пресс-релизе банка.

До 13 мая, вопреки рекомендациям ЦБ и платежных систем, банк не обслуживал свои карты с закончившимся сроком действия. Ранее пресс-служба Сбербанка не стала комментировать запрос "Интерфакса" о причинах несоблюдения рекомендаций ЦБ.

"Клиентам Сбербанка доступны операции по снятию наличных, пополнению карт и оплата покупок с использованием чипа и ввода пин-кода", - говорится в пресс-релизе кредитной организации. Остальные операции по таким картам не доступны, отмечает банк.

Как и ранее, клиентам будет доступен сервис активации перевыпущенной дебетовой карты в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн".

"После активации перевыпущенной карты все операции по ней станут доступны, при этом карта с истекшим сроком действия работать не будет. Забрать новую карту в офисе банка клиент может позже - Сбербанк увеличил срок хранения карт до четырех месяцев с момента ее доставки в офис, чтобы у клиента было больше времени на получение пластика", - говорится в пресс-релизе.