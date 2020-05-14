Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Доллар слегка повышается, евро столь же незначительно снижается на Московской бирже в четверг утром; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании сигналов с внешних рынков, способных придать новый импульс направлению его движения.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 73,86-73,99 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,98 руб./$1 (+3,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 79,86 руб. (-5 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась всего на 0,48 копейки к уровню закрытия среды, до 76,62 рубля.

Доллар при этом оказался на 39,31 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 8,25 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых сигналов с внешних рынков. Накануне рубль заметно просел в обеих парах на фоне выхода инвесторов из рисковых активов после предостережения председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла об экономических рисках.

Пауэлл считает, что властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром.

"Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны", - заявил Пауэлл. Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в четверг после снижения накануне, связанного с опасениями по поводу второй волны коронавируса и комментариями Пауэлла о перспективах американской экономики.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени повысилась на 1,58% - до $29,65 за баррель. По итогам торгов в среду июльские фьючерсы подешевели на 2,6%. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,78% - до $25,74 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на 1,9%.

Опубликованный накануне отчет Минэнерго США показал неожиданное снижение запасов нефти в Штатах. Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 8 мая, они сократились на 700 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 4,8 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, упали за неделю на 3 млн баррелей.

Запасы бензина в стране уменьшились по итогам недели на 3,5 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,5 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 2,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 4,1 млн баррелей.