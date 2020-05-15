Поставщики уже в I квартале начали сталкиваться с ростом объема просроченных платежей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Начавшееся снижение доходов бизнеса и ожидания дальнейшего ухудшения конъюнктуры уже в конце первого квартала, опережая влияние жестких карантинных мер, начали негативно влиять на платежную дисциплину в российской экономике, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Доля "плохих плательщиков", допускающих среднюю просрочку более 90 дней, выросла по итогам января-марта до 4,6% против 3,4% годом ранее. В кризисных условиях 2015 года эта доля достигала рекордно высоких 9,1%.

По этому показателю наиболее заметное ухудшение произошло в сегменте малого бизнеса: доля компаний, допускающих среднюю просрочку более 90 дней, выросла на 1,6 процентного пункта до 5,3%.

Малый и средний бизнес оказался совершенно не готов к тотальному "локдауну", что наверняка приведет, в частности, к росту числа банкротств - наряду с неплатежами, сказал "Интерфаксу" коммерческий директор Coface Россия Алексей Фомичев. Далеко не все субъекты малого и среднего бизнеса смогут в принципе возобновить свою деятельность в ближайшее время, считает он.

По итогам первого квартала на 0,7 процентного пункта - до 75,2% - выросла доля компаний, в среднем рассчитывающихся без просрочки. По мнению экспертов, это, в том числе, могло быть следствием изменения кредитной политики поставщиков, которые начали переводить часть клиентов с отсрочки платежа на иные условия работы. Доля компаний, допускающих среднюю просрочку до 90 дней, снизилась по итогам квартала на 2 процентных пункта, до 20,1%, показывают данные о реальных платежах в российской экономике, которые собирает СПАРК.

Эксперты ожидают дальнейшего ухудшения ситуации. "С конца марта текущего года мы зафиксировали существенный рост неплатежей. По сравнению с апрелем 2019 года число неплатежей, заявленных нам застрахованными у нас поставщиками, выросло больше чем в два раза. Если же сравнивать показатели апреля с данными за аналогичный период 2018 года, ситуация выглядит еще более мрачной: число неплатежей выросло больше чем в пять раз, их общая сумма - в 7,5 раз", - отметил директор департамента урегулирования убытков и взыскания задолженности Coface Россия Дмитрий Котов.

Сильнее всего, по его словам, пострадал непродовольственный ритейл - в частности, продавцы и дистрибьюторы косметики, бытовой химии, хозяйственных товаров и других товаров народного потребления. В таких секторах как бытовая электроника, информационная безопасность и косметика бизнес болезненно переживает дефицит ликвидности и обращается к своим поставщикам за все более длительными отсрочками по оплате поставленной продукции.

По данным системы СПАРК, в розничной торговле за первый квартал доля рассчитывающихся в срок снизилась на 0,4 процентного пункта до 72,7%, а доля допускающих просрочку более 90 дней - выросла на 2,1 процентного пункта до 5,7%.

В строительном секторе доля рассчитывающихся в срок, вопреки общей тенденции, также снизилась на 3,5 процентного пункта до 66,4%. Доля допускающих просрочку более 90 дней - выросла на 3,5 процентного пункта до 9,8%.

В общепите, который первым пострадал от карантинных мер, доля рассчитывающихся в срок снизилась на 3,5 процентного пункта до 69,9%, а доля допускающих просрочку более 90 дней - выросла на 0,8 процентного пункта до 5,3%.

В то же время в энергетике ситуация в первом квартале была стабильной. "Несмотря на негативный фон, задолженность потребителей за электроэнергию перед гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми компаниями несколько снизилась, а процент расчётов увеличился на 0,7 процентных пункта до 95,6% по сравнению с первым кварталом прошлого года. За услуги по передаче электроэнергии процент расчетов увеличился на 0,6 процентного пункта до 98,3%, за компенсацию потерь в электросетях - на 4,7 процентного пункта до 98,7%. Общая сумма задолженности потребителей за электроэнергию увеличилась в первом квартале на 35,6 млрд руб., тогда как за аналогичный период прошлого года рост составил 43,8 млрд руб.", - сообщил "Интерфаксу" председатель правления ассоциации "Надежный партнер" Андрей Романчук.

Уровень просрочки по корпоративным кредитам оставался в первом квартале на докризисных уровнях, и банки, в отличие от бизнеса, еще не столкнулись с ухудшением платежной дисциплины заемщиков.

Данные крупнейшего на рынке Объединенного кредитного бюро не показывают увеличения просрочек по корпоративным кредитам по итогам первого квартала 2020 года. "Потери при кредитовании компаний малого и среднего бизнеса, как и предыдущие периоды, составляют менее 2%, - на основании винтажного анализа (по "поколениям" выдач - ИФ) и по классическому определению дефолта как просрочки 90 и более дней в течение года после выдачи займа", - сказал "Интерфаксу" директор направления аналитических сервисов для МСБ Объединенного кредитного бюро Роман Божьев.

"В то же время в начале года перестала расти доля компаний, имеющих кредиты. По состоянию на начало апреля, даже самый короткий показатель просрочки 1+3MoB (один и более дней в просрочке через три месяца после выдачи займа - ИФ) еще не указывал на изменение сложившегося на рынке тренда. К этому моменту "вызрели" только поколения выдач конца 2019 года, когда экономика России находилась в стабильном состоянии. Влияние коронавирусного кризиса на показатели просрочки мы увидим в июле-августе 2020. Очень вероятно, что рынок ждет сокращение объема выдач и доли кредитующихся компаний в сегменте МСБ", - отметил он.