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В совет директоров "Системы" номинирован глава "Роснано" Чубайс

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В совет директоров ПАО АФК "Система" могут войти глава "Роснано" Анатолий Чубайс, бывший заместитель премьер-министра Люксембурга Этьен Шнайдер, а также Владимир Чирахов, который с апреля является президентом АФК, говорится в материалах корпорации.

Если акционеры утвердят такое решение, состав совета директоров будет расширен с 11 до 12 человек.

Годовое собрание акционеров, на котором будет утверждаться состав совета директоров, пройдет 27 июня.

АФК Система Анатолий Чубайс

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