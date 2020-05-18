Главой банка "Зенит" стал выходец из "Татнефти" Тищенко

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Главный управляющий директор банка "Зенит" Александр Тищенко 15 мая назначен на должность председателя правления банка, сообщила кредитная организация.

Назначение Тищенко состоялось в связи с выполнением обоих условий, предусмотренных в январе 2020 года решением внеочередного собрания акционеров "Зенита": согласованием кандидатуры Тищенко Банком России и завершением присоединения дочерних банков, говорится в сообщении.

По информации пресс-службы банка, "Зенит" с новым руководителем сфокусируется на укреплении позиций в регионах присутствия.

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года акционеры "Зенита" решили прекратить полномочия Олега Машталяра в качестве председателя правления банка и направить в ЦБ ходатайство о согласовании на эту должность кандидатуры Тищенко.

"Ушел антикризисный управляющий (Машталяр - ИФ) - значит, кризис кончился. Прошел определенный этап, ребята реализовали ту программу, которую мы намечали, подвели итоги, они сдали работу, мы ее приняли, и они пошли заниматься тем, чем они хорошо умеют заниматься. Банк в нормальном финансовом положении, сегодня речь идет о его поддержании", - комментировал смену руководства "Зенита" глава "Татнефти" Наиль Маганов в январе журналистам.

Тищенко в июне 2019 года стал владельцем 5,8% банка "Зенит", выкупив этот пакет у Fletcher Group Holdings Владимира Лисина. "Это моя личная инициатива и инвестиция. Поскольку я отвечаю в "Татнефти" за развитие банковской группы "Зенит", естественно, верю в то, что группа будет развиваться, поэтому считаю разумным личные инвестиции в акции "Зенита"", - говорил тогда Тищенко "Интерфаксу". Ранее он был начальником управления развития и корпоративного сопровождения стратегических проектов "Татнефти", одновременно также занимал пост старшего вице-президента банка "Зенит".

В мае 2020 года "Зенит" сообщил, что Тищенко передал 2% акций банка члену его совета директоров, главе швейцарской Alve Finance AG Виталию Липанову. В результате доля Тищенко в банке сократилась с 5,8% до 3,8%, доля Липанова выросла с 4,5% до 6,5%.

В мае 2020 года "Зенит" завершил интеграцию четырех дочерних банков, запущенную в сентябре 2018 года: в ноябре 2019 года "Зенит" присоединил банк "Девон-кредит" и Липецккомбанк, в мае 2020 года - Спиритбанк и банк "Зенит Сочи".

Банк "Зенит", основным акционером которого является "Татнефть", по итогам I квартала 2020 года с активами 275,2 млрд рублей занял 32-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА"