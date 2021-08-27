Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Глава Alve Finance AG Липанов вышел из числа акционеров банка "Зенит"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Глава швейцарской Alve Finance AG Виталий Липанов вышел из состава акционеров банка "Зенит", бывший член ревизионной комиссии банка Антон Мальев получил его долю, сообщила кредитная организация.

Доля Липанова в банке "Зенит" составляла 6,5%. Эту же долю получил Мальев.

В мае 2020 года "Зенит" сообщил, что глава правления Александр Тищенко передал 2% акций банка члену его совета директоров, главе швейцарской Alve Finance AG Виталию Липанову. В результате доля Тищенко в банке сократилась с 5,8% до 3,8%, доля Липанова выросла с 4,5% до 6,5%.

Антон Мальев ранее был членом ревизионной комиссии банка "Зенит", а также входил в советы директоров ряда "дочек" "Зенита".

Банк "Зенит", основным акционером которого является "Татнефть", по итогам второго квартала 2021 года занял 35-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Зенит Татнефть Антон Мальев Виталий Липанов Александр Тищенко Alve Finance

Новости по теме

Новости

Доллар подешевел на 63 копейки

Доллар подешевел на 63 копейки

В российских аэропортах топливо подорожало на 18% с начала года

"Победа" передаст часть рейсов другим авиакомпаниям из-за заболевших COVID пилотов

В ЕС сочли, что "Газпрому", возможно, придется продать "Северный поток 2"

В ЕС сочли, что "Газпрому", возможно, придется продать "Северный поток 2"

Zoom попросила у ФАС разрешения на покупку Five9

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 1 сентября повысится до $39,4 за тонну

"Роснефть" на фоне высоких цен на газ попросила разрешить ей экспорт через "Газпром"

"Роснефть" на фоне высоких цен на газ попросила разрешить ей экспорт через "Газпром"

Нефть Brent подорожала до $71,93 за баррель

ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей

В Минтруда назвали сроки выплаты 10 тысяч рублей пенсионерам

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');