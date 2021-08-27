Глава Alve Finance AG Липанов вышел из числа акционеров банка "Зенит"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Глава швейцарской Alve Finance AG Виталий Липанов вышел из состава акционеров банка "Зенит", бывший член ревизионной комиссии банка Антон Мальев получил его долю, сообщила кредитная организация.

Доля Липанова в банке "Зенит" составляла 6,5%. Эту же долю получил Мальев.

В мае 2020 года "Зенит" сообщил, что глава правления Александр Тищенко передал 2% акций банка члену его совета директоров, главе швейцарской Alve Finance AG Виталию Липанову. В результате доля Тищенко в банке сократилась с 5,8% до 3,8%, доля Липанова выросла с 4,5% до 6,5%.

Антон Мальев ранее был членом ревизионной комиссии банка "Зенит", а также входил в советы директоров ряда "дочек" "Зенита".

Банк "Зенит", основным акционером которого является "Татнефть", по итогам второго квартала 2021 года занял 35-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".