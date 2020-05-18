"Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири - 2"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по еще одному газопроводу в Китай - "Сила Сибири - 2", заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

По его словам, целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры Запада и Востока России, газификация в Восточной Сибири", - сказал он.

"Также "Сила Сибири - 2" может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд куб. м. При этом газ Ямала будет поставляться и в Европу, и в Азию", - отметил он.

27 марта Путин распорядился приступить к разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода "Сила Сибири - 2".

Ресурсной базой проекта могут стать ресурсы Ямала и Надым-Пур-Тазовского региона ЯНАО, а также ресурсы Ковыктинского месторождения и ресурсы Красноярского края. Газопровод "Сила Сибири - 2" может прийти в Западный Китай, для потребителей в основных центрах газопотребления страны.