В ФСБ захотели проверить безопасность систем мониторинга россиян в период пандемии

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности (ФСБ) готова оперативно проверить разворачиваемые в регионах РФ системы социального мониторинга граждан в период самоизоляции, пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо, отправленное спецслужбой в Минкомсвязи.

Это обращение, которое оказалось в распоряжении "Ъ", направил в министерство руководитель научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев. В письме, в частности, говорится, что спецслужба поддерживает предложения о необходимости "должной защищенности" систем мониторинга поведения граждан в период пандемии коронавируса, изложенные в заключении московского отделения Ассоциации юристов России (МО АЮР).

Автор обращения напоминает, что при создании таких систем нужно согласовывать с ФСБ технические задания и возможные угрозы безопасности информации. Спецслужба готова в течение недели проверить подобные системы на наличие угроз безопасности, отмечается в письме Черновольцева.

МО АЮР ранее направило в правительство РФ, мэрию Москвы, Минкомсвязь и ФСБ обращение, в котором указало, что все системы для мониторинга граждан должны соответствовать требованиям ФСБ и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) по защите от несанкционированного доступа, изменения или уничтожения информации. Необходимость таких проверок обусловлена тем, что ценность и чувствительность собираемых данных для граждан крайне высока, отмечали юристы.

В МО АЭР указывали, что из-за высокой социальной значимости такие системы могут регулироваться федеральным законом "О безопасности КИИ" (КИИ - критическая информационная инфраструктура) со всеми вытекающими требованиями по обеспечению безопасности, которые утверждены ФСБ. При этом юристы выражали сомнения в соответствии систем мониторинга указанным требованиям.

ФСТЭК, в свою очередь, напомнила, что системы мониторинга граждан относятся именно к объектам КИИ. Об этом федеральная служба сообщила в своем ответе Минкомсвязи на запрос позиции по поводу письма МО АЮР (есть у "Ъ").

"Социальный мониторинг" в Москве

Для тех, кто находится на карантине в Москве, создано приложение "Социальный мониторинг". Оно позволяет москвичам, у которых болезнь протекает в легкой форме, оставаться дома и при этом информировать о добросовестном соблюдении карантина.

При регистрации пользователю необходимо подтвердить номер телефона, сделать фотографию и поделиться геолокацией.

Чтобы у пользователя не было возможности оставить смартфон дома и выйти на улицу без него, приложение в случайное время присылает пуш-уведомления с запросом дополнительного подтверждения - для этого потребуется сделать селфи.