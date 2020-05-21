Документы для заявки на кредитные каникулы теперь можно подать через Госуслуги

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Справку 2-НДФЛ и выписку со счета в Пенсионном фонде России для подачи заявки на кредитные каникулы теперь можно отправить в банк или другую финорганизацию через личный кабинет портала Госуслуг, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

"Это временное решение, которое уже сейчас позволит гражданам сократить путь до банка и сэкономить время, а кредитным организациям - быстро получить уже верифицированные документы с электронной подписью ведомств и оперативно принять решение", - поясняет регулятор.

Сервис реализован Минкомсвязью совместно с Банком России. На портал Госуслуг загружен специальный справочник с электронными адресами банков и других финансовых организаций, это позволит гражданам выбрать нужную им компанию и отправить туда документы.

"Также прорабатывается возможность оформления заявки на предоставление кредитных каникул непосредственно на Госуслугах с формированием там же полного пакета необходимых документов", - говорится в пресс-релизе.

Также в будущем планируется предоставить финорганизациям возможность получать все необходимые для оформления кредитных каникул сведения о доходах гражданина из его цифрового профиля. Соответствующие изменения готовятся в постановление правительства.