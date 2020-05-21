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Минсельхоз собрался удвоить максимальный размер льготного кредита на одного заемщика

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ планирует увеличить с 600 млн рублей до 1,2 млрд рублей максимальный размер льготного кредита на одного заемщика в год.

Проект соответствующего приказа ведомства размещен на сайте regulation.gov.ru.

"С целью поддержания устойчивого функционирования организаций агропромышленного комплекса в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Минсельхозом России принято решение об увеличении максимального размера льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории каждого субъекта Российской Федерации, до 1,2 млрд рублей в год", - говорится в пояснительной записке к документу.

Минсельхоз

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